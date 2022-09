Jejich rivalita se na atraktivitě sezóny v roce 2007 skvěle podepsala. Boje mezi Fernandem Alonsem a Lewisem Hamiltonem ale nebyly vždycky v duchu »fair play«, což teď potvrdil bývalý mechanik McLarenu, jehož stáj tehdy oba jezdci reprezentovali. Legendární Španěl podle Marca Priestleyho sklouzl k intrikám, které později navíc vedení odhalilo!

Vztah Fernanda Alonsa a Lewise Hamiltona byl komplikovaný od samého začátku. Vše vygradovalo při závodu v Maďarsku, kde Brit odmítl dodržet dohodu a pustit týmového parťáka před sebe. Španěl mu ale záhy dal pocítit, že si po hlavě rozhodně skákat nenechá a záměrně Hamiltona zdržel v boxech, čímž mu chtěl uzmout šanci jej porazit při boji o pole position.

Možná právě ona Lewisova neústupnost pak vedla k tomu, že chtěl Fernando Alonso chtěl svého soka pokořit za každou cenu. A nebál se kvůli tomu použít lest v podobě úplatků.

Mechanik McLarenu se o tehdejší situaci v garáži rozpovídal v podcastu PitStop. „V roce 2007 došlo k momentu, kdy se Fernando objevil na závodě, a když jsem dorazil, Fernandův manažer nebo trenér rozdával malé hnědé obálky nacpané penězi všem, kdo nepracovali na Lewisově autě,“ popsal Priestley.

„Pamatuji si, že jsem otevřel obálku a bylo tam asi 1500 eur nebo tak něco. Bylo to riskantní. Nejprve jsem dostal neoznačenou hnědou obálku a zeptal se: »Děkuji moc, co to je?« a trenér se zatoulá a vám zbude v ruce tahle věc, otevřete ji a je doslova plná peněz,“ zavzpomínal na Alonsovu »motivační taktiku«.

„Najednou se to začalo šířit kolem týmu a jediní lidé, kteří to nepochopili, byla Lewisova část týmu,“ řekl Priestley. Není proto divu, že se brzy informace o Alonsových intrikách dostaly až k vedení. „Na jednu stranu se dá říct, že to byla chytrá taktika, ale nakonec se to tým evidentně dozvěděl a donutil nás celou částku věnovat na charitu, což bylo v pořádku,“ uzavřel mechanik.

Od této situace sice uplynula spousta let, ale úplnou lásku si mezi sebou piloti nepěstují ani teď. Během letošního závodu ve Spa došlo ke vzájemné kolizi, po které si Alonso ulevil do týmového rádia: „To je idiot. Zavřel dveře zvenku. Měli jsme skvělý start, ale on umí řídit a odstartovat jen z prvního místa,“ zanadával na účet Hamiltona.