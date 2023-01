Psycholog radí Lopraisovi, jak se vyrovnat se smrtí diváka (†69): Pozor na cestu do pekla!

Nechtěně zavinil smrt nezodpovědného italského dobrodruha (†69). Při rallye, která je mu největší životní vášní. Pilot Aleš Loprais (43) letošní Dakar opustil předčasně, potichu a zdrcený…

„Být součástí tragédie při něčem, co milujete, je těžká rána,“ řekl Blesku psycholog Vojtěch Kukla. „Je to velmi složitá situace, dost možná útok na jeho identitu,“ řekl odborník.

„Zpracovat to nebude snadné, ani rychlé,“ odhaduje Kukla. Do českého šoféra teď bude nejdůležitější podpora rodiny. „Doporučoval bych i vyhledání odborné pomoci. Potlačit v takový okamžik emoce a na událost nemyslet sice vypadá jako nejlepší řešení, ale mnohdy je to cesta do pekla,“ dodává terapeut.

Co pocit viny?

Psychoterapeut doporučuje postavit se situaci čelem: „Pokud by to bylo možné, zvážil bych – po předchozím rozhovoru s odborníkem – účast na posledním rozloučení se zesnulým. Lépe v doprovodu bližších či psychologa a způsobem vhodným pro pozůstalé.“

Čechovi se teď můžou hlavou honit různé scénáře. Strach sednout za volant, nechuť ještě někdy zabojovat na Dakaru o vytoužený titul mezi kamiony… „Mohlo by se to stát, ale hanba by to nebyla. Přál bych mu, aby nad ním pocit viny zvítězill a nepřipravil ho o velmi důležitou součást života. Právě v takhle složitých chvílích je zásadní zachovat si nejsilnější zdroje radosti a smyslu,“ dodal Kukla.