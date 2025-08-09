Čecha nemohli prostřelit! Ovládl exhibici s hvězdami NHL. Čekám na nabídky, žertoval
Jako brankář Chelsea nebo Arsenalu zastavoval světové fotbalové útočníky. Nyní si legendární gólman Petr Čech zahrál s těmi nejlepšími také hokej. Na exhibici v Curychu k překvapení všech velmi potrápil domácí mužstvo, jemuž dovolil jedinou trefu. Dočkal se zasloužené chvály z úst hvězdy LA Kings Kevina Fialy. „Byl opravdu fantastický a soupeř měl problém dát mu gól,“ pronesl uznale švýcarský útočník.
Nejen Fiala, ale také jeho krajané Nico Hischier, Nino Niederreiter, Andres Ambühl a Timo Meier nebo Němci Moritz Seider a Tim Stützle. Bývalý fotbalový brankář a vítěz Ligy mistrů Petr Čech se ocitnul v elitní společnosti. A rozhodně se nenechal zahanbit! Jeho výkon proti ZSC Lions sklidil řadu pochval.
Odolal třeba pokusu bývalého útočníka Buffala Dereka Granta, který se zpoza branky pokusil o takzvaný Michigan, kdy hráč nabere kotouč na čepel a zpoza klece ho zkouší vzduchem procpat do horního růžku branky. Na Čecha si zkušený forvard nicméně nepřišel.
Třiačtyřicetiletý rodák z Plzně působil ještě v sezoně 2023/24 ve Velké Británii, kde na ledě chytal za Oxford a Belfast. O dva roky dříve zvládl v nižší anglické lize za Guildford Phoenix fantastický ročník s úspěšností zákroků 93 %. Že nešlo o náhodu, nyní Čech prokázal proti opravdovým profíkům, navíc po delší zápasové pauze. Ze svého představení byl sám nadšený.
„Některé zákroky se mi povedly, pár střel mě jen trefilo, a velkou výhodou bylo mít před sebou tak kvalitní obránce. Myslím, že mnozí byli překvapení, jak jsem si s tím poradil,“ zasmál se Čech v nahrávce pro média. „Hrát po boku nejlepších hráčů NHL byl pro mě velký zážitek, užíval jsem si, že můžu být součástí takového utkání.“
Výběr s hráči z nejlepší světové ligy uspěl poměrem 10:3, Čech tak paradoxně propustil méně branek než gólman Vegas Akira Schmid. Ten naskočil do duelu v polovině hrací doby a nestačil na dva pokusy soupeře.
„Jsem volný hráč, otevřený nabídkám,“ zasmál se Čech v rozhovoru pro švýcarskou rádiovou stanici SRF ještě před očekávaným exhibičním utkáním. „Jako dítě jsem hrál hokej raději než fotbal, ale rodina si ho nemohla dovolit. Nechci si stěžovat. Nakonec jsem měl skvělou kariéru,“ přidal majitel 202 čistých kont z Premier League a se 124 zápasy rekordman mezi fotbalovými reprezentanty Česka.
Jeho účasti na exhibici hodně pomohl brankář Curychu Šimon Hrubec. Oba muži se znají z dobročinného projektu Saves Help.