Vládne Bedard, evropská pětka Šalé. Co další Češi mířící na draft NHL?

Na juniorském mistrovství světa trhal 17letý Bedard rekordy, při pohledu na něj se tajil dech, cenu pro nejužitečnějšího hráče turnaje si nikdo nezasloužil víc. I ve WHL si za Reginu připisuje body doslova hráběmi, aktuálně jich měl po 30 zápasech už 75. V jeho případě mají půl roku před draftem všichni jasno. O dalších v pořadí se můžeme jen dohadovat.

Bedard je za posledních osm let třetím hráčem, jenž se stal MVP juniorského šampionátu a je způsobilý pro draft. Po Finu Jessem Puljujärvim (2016) a Kanaďanu Alexisi Lafrenierovi (2020). „V NHL by mohl hrát hned a podle toho, v jakém týmu by působil, by se klidně mohl ucházet o Calder Trophy pro nejlepšího nováčka,“ prohlásil expert na skauting Jason Bukala ze Sportsnetu.

Další juniorský šampion Adam Fantilli z Univerzity Michigan je podle žebříčku Central Scouting Bureau druhým nejlepším hráčem ze severoamerických soutěží. Mezi hokejisty působícími v Evropě je podle CSB nejlepší švédský útočník Leo Carlsson z Örebro, který přeskočil Matveje Mičkova. O něm se v minulosti mluvilo jako o největší ruské naději od Alexandra Ovečkina a Jevgenije Malkina. Příští draft měl být vlastně soubojem jeho a Bedarda. Jako na mistrovství světa osmnáctiletých 2021, kde Rus vyhrál bodování turnaje, zlato však vybojoval kanadský supertalent.

Článek pokračuje pod infografikou ⬇⬇⬇



Juniorský šampionát byl kvůli Putinově agresi proti Ukrajině přeložen z Ruska do Halifaxu a Monctonu v Kanadě. V rámci sankcí byly ruské výběry vyloučeny ze všech mezinárodních turnajů. Další střet mladých gigantů se nekonal. Bedard až na finále proti české dvacítce zářil a turnaj víceméně ovládl. Mičkov hraje kvůli ruskému válčení za Soči, nejhorší klub KHL. Stranou zájmu zahraničních médií a pozornosti skautů, bez možnosti měření se světem. To se odrazilo i na jeho umístění, podle žebříčku všech nadějí sestaveného po MS dvacítek analytikem Craigem Buttonem z kanadské TSN mu náleželo až páté místo.

Na čtvrtou pozici před Mičkovem byl zařazen Eduard Šalé. Stříbrný medailista z Halifaxu je největší českou nadějí pro příští draft i podle CSB. Brněnský útočník se objevil na pátém místě mezi hráči z evropských lig. Brankář Michael Hrabal chytá za Omahu v OHL a je druhý mezi gólmany ze severoamerických soutěží, osmý je hrdina dvacítek Tomáš Suchánek z Tri City ve WHL.

Ostatní Češi jsou v žebříčku daleko za těmito dvěma. Další vicemistr světa, obránce Aleš Čech se objevil až po první stovce. Za druhou stovkou severoamerické hitparády se objevil Adam Židlický, syn Marka Židlického. Další bek Oliver Bonk je v první dvacítce. Narodil se v Kanadě, ale je synem českého útočníka mistra světa z roku 1996 Radka Bonka.

ŽEBŘÍČKY CSB:

Hráči Severní Amerika

Místo Jméno Země Post Klub Liga 1. Connor Bedard Kanada Útočník Regina WHL 2. Adam Fantilli Kanada Útočník U. Michigan NCAA 3. William Smith USA Útočník USA 18 NTDP 4. Ryan Leonard USA Útočník USA 18 NTDP 5. Brayden Yager Kanada Útočník Moose Jaw WHL 85. Jan Šprynar Česko Útočník Rimouski QMJHL 157. Vojtěch Port Česko Obránce Edmonton WHL 181. Gabriel Szturc Česko Útočník Kelowna WHL 220. Adam Židlický Česko Obránce Mississauga OHL

Brankáři Severní Amerika

Místo Jméno Země Klub Liga 1. Carson Bjarnason Kanada Brandon WHL 2. Michael Hrabal Česko Omaha OHL 3. Trey Augustine USA USA 18 NTDP 4. Adam Gajan Slovensko Chippewa NAHL 5. Carsen Musser USA USA 18 NTDP 8. Tomáš Suchánek Česko Tri-City WHL 11. Jan Špunar Česko Portland WHL

Hráči Evropa

Místo Jméno Země Post Klub Liga 1. Leo Carlsson Švédsko Útočník Örebro Švédsko 2. Matvej Mičkov Rusko Útočník Soči KHL 3. Axel Sandin Pellikka Švédsko Obránce Skelleftea Švédsko 4. Dalibor Dvorský Slovensko Útočník AIK Stockholm Švédsko 5. Eduard Šalé Česko Útočník Kometa Brno Extraliga 15. Jakub Dvořák Česko Obránce Liberec Extraliga 26. Jakub Štancl Česko Útočník Växjö Švédsko 40. Samuel Fiala Česko Útočník Liberec Česko 46. Lukáš Heš Česko Útočník Zlín Česko 66. Jiří Felcman Česko Útočník Langnau Švýcarsko 68. Patrik Volas Česko Útočník Třinec Česko

Další Češi v evropském žebříčku: 70. Matěj Vovsík (obránce, Jihlava), 74. Matteo Kočí (obránce, Karlovy Vary), 81. Matyáš Adámek (útočník, Karlovy Vary), 82. Martin Matějíček (obránce, Jihlava), 85. Jakub Bednařík (útočník, Litvínov), 98. Dominik Petr (útočník, Rauma - Finsko), 100. Petr Pavelec (útočník, Vítkovice), 103. Marek Ročák (obránce, Kelowna - WHL), 110. Dominik Čech (útočník, Litvínov), 116. Aleš Čech (obránce, Oulu - Finsko), 122. Jaromír Pérez (útočník, Liberec), 129. Radek Vyhlídal (obránce, Litvínov), 130. Štěpán Rájek (obránce, Pardubice).

Brankáři Evropa