Plíšková v Melbourne dominuje a je vděčná: Kdo ví, co bude za rok

Ve třech zápasech neztratila set, přišla jen o 15 gamů. Soupeřkám za celý turnaj nabídla jen 5 brejkbolů. Hraje nejlepší Australian Open od roku 2019, kdy se poprvé a naposledy podívala do semifinále.

Když v sobotním dopoledni zničila na Laverově stadionu Rusku Varvaru Gračovovou 6:4, 6:2, jala se vyprávět, jak si užívá a váží toho, co právě má. „Vím, že moje kariéra nepotrvá navěky, takže si to asi užívám víc než kdy dřív. I když užívám, to je těžké slovo. Před zápasem jsou vždycky nějaké nervy, takže to není doslova užívání si. Ale loni jsem tady nebyla a bůhví, co bude příští rok,“ citoval třicetiletou Plíškovou server Tenisový svět.

Vnímá, jak se kariéra může otočit vzhůru nohama. Je v denním kontaktu s dvojčetem Kristýnou, jež doma pečuje o prvorozeného syna a neví, zda se ještě na kurty vrátí. „Ségra s malým skoro nespí, takže většinou všechno sleduje. I když má teď mimčo, tenis dělá celý život a pořád ho spolu řešíme. Dokonce mi teď říkala, že její poslední zápas před mateřskou pauzou prohrála právě s Gračovovou,“ líčila Plíšková, jež na podzim opět najala německého kouče Saschu Bajina.

Australský grandslam začínala jako 31. tenistka světa, nyní je ve virtuálním pořadí už na 22. místě. Naplňují se tak slova jejího manžela a manažera Michala Hrdličky, jenž po nevydařené sezoně 2022 prohlásil: „Poslední sezona nebyla podle představ, začínala ji zraněná, pak se nedařilo. Po tom všem není 31. místo na světě úplně špatný. A když si vezmeme, že první zásadnější obhajoba ji čeká až v srpnu a do té doby může jen sbírat body do plusu, není to špatná výchozí pozice.“

Ještě víc do plusu může australský výjezd poslat Plíšková v pondělním osmifinále, v němž se střetne s Číňankou Čang Šuaj, čtyřiatřicetiletou veteránkou z 22. místa pořadí WTA. „Soupeřka je na tom momentálně žebříčkově lépe než já. Určitě je to ale hratelné. Dobře servíruje a hraje solidně odzadu. Bude to asi těžké a o pár míčích, musím dobře servírovat, hrát rychle a nedat jí čas na její hru,“ přemítala Plíšková, jež má proti čínským sokyním na WTA silně pozitivní bilanci 16:4. Z toho 7:0 právě s Čang Šuaj.