Djokovič bodoval žertem při rozhovoru s bývalou hvězdou: 35 je nových 25

Novak Djokovič vstoupil do Australian Open vítězně • Reuters

Po brilantním výkonu slavil postup do osmifinále Australian Open. Hlavní favorit turnaje Novak Djokovič zabodoval i při pozápasovém rozhovoru s bývalou tenistkou Jelenou Dokičovou. Má Srb ve svém věku větší motivaci proti mladíkům? „Co myslíš těmi mladíky? Chci říct, že 35 je nových 25,“ žertoval. A došlo i na dojemné chvilky.

Zkušeného Bulhara Grigora Dimitrova porazil 7:6 (7), 6:3, 6:4. Úchvatně zvládl nejen klíčovou koncovku úvodního setu, ale bavil i po zápase. Po dlouhé době se totiž střetl s bývalou tenisovou star Jelenou Dokičovou, která vedla interview v Rod Laver Areně.

Bývalá světová čtyřka položila vítězi záludou otázku: „Pamatuješ si, kdy jsme se poprvé potkali na Australian Open?“

Tím způsobila srbskému hráči snad ještě větší potíže, než měl během celého utkání. „2007, 2006?“ pátral v paměti Djokovič.

„Ano, bylo to v roce 2006. Řekl jsi: Ahoj, jsem Novak Djokovič. Pamatuješ si mě?“ vzpomínala Dokičová.

Tehdy prý jen předstírala, že si jej pamatuje. „Trénovali jsme spolu o dva roky dřív. Ale teď už rozhodně vím, kdo jsi,“ řekla.

Djokovič byl rázem v rozpacích. „Abych ti oplatil komplimenty, vzhlížel jsem k tobě. Reprezentovala jsi Austrálii, ale pocházíš ze stejného regionu, mluvíme stejným jazykem. Byla jsi v té době opravdu velká hvězda a já jsem byl opravdu šťastný, že jsem mohl hrát s tebou. Teď je skvělé tě znovu vidět,“ kontroval.

Jelikož Andy Murray v sobotu vypadl, pětatřicetiletý Djokovič je jednoznačně nejstarším účastníkem osmifinále. Má větší motivaci bojovat proti mladíkům? „Co myslíš těmi mladíky? Chci říct, že 35 je nových 25,“ rozesmál všechny Srb.

„Podívejte se na Rafu (Nadala), Andyho, jsou na vysoké úrovni. Snažím se o totéž. Každá sezona je teď důležitá. Když jste na konci kariéry, začnete si více vážit každého turnaje, protože víte, že jich moc hrát nebudete. Mám štěstí, že už téměř 20 let dělám to, co mě baví,“ prohlásil Djokovič, který se o čtvrtfinále popere s domácím Alexem De Minaurem.