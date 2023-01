Ahoj, druhý týdne, jásala Fruhvirtová. Co sporný time out proti krajance?

Jen při druhém kariérním vystoupení na turnaji velké čtyřky se prodrala tak daleko. „Jsem tak nadšená, že můžu říct: Ahoj, druhý týdne,“ smála se na tiskové konferenci. Druhý týden grandslamu, to už je známka extratřídy. Fruhvirtová do něj prošla jako 82. hráčka žebříčku, když v úvodních dvou kolech vyřadila australské soupeřky z druhé stovky žebříčku startující na volnou kartu a v třetím krajanku Markétu Vondroušovou.

Bojovaly 2 hodiny a 17 minut, mladší z Češek triumfovala 7:5, 2:6, 6:3. Byť ostřílenější Vondroušová, zmořená náročným programem předešlých dní, podávala na zisk první sady a v té třetí vedla ještě 3:1. Někdejší finalistka Roland Garros nastoupila se zatejpovaným levým ramenem, po druhém setu se nechala ošetřit. Za nepříznivého stavu 0:2 v rozhodujícím dějství sáhla k time outu i Fruhvirotvá a nechala si zavázat levé stehno. Pauzu na ošetření si vybrala před vlastním podáním, i tak u některých fanoušků vzbudila pochyby, zda nechtěla přibrzdit krajanku v laufu.

„Stehno mě bolí už od začátku turnaje. Chvíli je dobré, pak se zhorší a tak stále dokola. Nemyslím, že by to mělo být něco, co mě vyřadí ze hry. Jen to zatejpujeme a jede se dál,“ prohlásila Fruhvirtová, jež třetí sadu otočila a po úspěšném singlu ještě absolvovala čtyřhru s Američankou Alison Riskeovou-Amritrajovou. V ní hladce padly s párem Barbora Krejčíková – Kateřina Siniaková (2:6, 2:6).

Fruhvirtová už je ve virtuálním žebříčku na 51. příčce, čím o víc než dvacet míst překonává dosavadní kariérní maximum. A v příštím kole ji v pondělí čeká Chorvatka Donna Vekičová, světové číslo 64.