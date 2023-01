Naprostá dominance. Plíšková válí: Každá se mnou bude mít problém

V zápase s Čang Šuaj jste trefila 12 es a celkem 33 winnerů. Zase šlo vše podle představ?

„Byl to docela solidní zápas, zvlášť první set. Cítila jsem, že mám ze základní čáry navrch, po podání jsem získávala lehké fiftýny. Prostě dobrý zápas.“

Sezonu jste rozjela na dvou turnajích v Adelaide. V prvním jste podlehla hned v úvodním kole Jeleně Ostapenkové 1:6, 3:6, ve druhém jste se přes dvě vítězná kola v kvalifikaci dostala na Danielle Collinsovou a znovu neuspěla (2:6, 4:6). Čím to, že do sebe najednou věci zapadly?

„Není to najednou. Výsledky jsou jedna věc, ale ze hry jsem měla dobrý pocit už od chvíle, co jsem do Austrálie přiletěla. I v Adelaide jsem předváděla dobrý tenis. Pravda, výher nebylo moc, ale věděla jsem, že forma je. Tady v Melbourne trefuji míče opravdu čistě, moc nechybuji, nemám propady. Funguje mi podání, poslední zápas byl zdaleka nejlepší, co jsem tady odehrála. I podmínky mi vyhovují, jsem spokojená.“

Je to už vaše jedenácté grandslamové čtvrtfinále, spolu s Viktorií Azarenkovou jste ze čtvrtfinalistek jasně nejzkušenější. Může to být výhoda?

„Malá ano. Zkušenosti vám pomůžou, ale taky přichází řada holek, co se tak daleko ještě nikdy nedostala. A můžou hrát bez jakéhokoliv tlaku.“

Jako třeba Magda Linetteová, vaše příští soupeřka?

„Tak daleko je poprvé, že? Nechci říkat, že to je dobrý los, ale podle žebříčku to tak je. Sledovala jsem tady některé její zápasy, hraje vážně dobrý tenis. Nesmím jít na kurt s tím, že všechno bude fajn a vyhraju. Hrála jsem s ní za poslední měsíce dvakrát. Na US Open jsem ji v prvním kole v hodně těžkém zápase porazila se štěstím 7:6 ve třetím setu, ona mi to pak oplatila na BJK Cupu. Hodně se zlepšila, začala si věřit. Je to bojovnice, ze základní čáry hraje skvěle. Nesmím jí dát čas, aby si hrála to svoje. Jestli ale předvedu podobný výkon jako posledně, každá soupeřka se mnou bude mít velké problémy.“

Ženský pavouk je vzhůru nohama, vypadla celá plejáda favoritek. Jak to na vás působí?

„Rozhodně nejsem překvapená. Lidi jsou vždycky šokovaní, když prohraje tahle nebo tamta. Vždyť je to sport a v něm je možné všechno. Tak poslední dva roky není na okruhu dvacet těžkých soupeřek ale rovnou sto padesát. Když nejste v daný den připravená, můžete prohrát. Takže mě osobně jméno z žádných čtvrtfinalistek nešokuje. V mojí půlce je největší favoritkou Sabalenková, zvlášť po titulu z Adelaide. Se svojí velkou hrou je tam, kde má být. A zbytek? Pegulaová hraje skvělý tenis, jsem ráda, že je v druhé půlce pavouku.“