Vlhová ve Špindlu propadla: Česká expertka prozradila, co mohlo šampionku srazit!

Víkend ve Špindlerově Mlýně by si dokázala Petra Vlhová představit lépe. V sobotním slalomu urvala 4. místo, v neděli skočila dokonce až jako 13. Zklamání slovenská hvězda po závodě rozhodně neskrývala. Co za nepohodou Vlhové stojí? Bývalá česká reprezentantka poukázala na jeden z možných důvodů!

Eva Kurfürstová momentálně pracuje jako komentátorka pro Eurosport, ale v minulosti sama sjížděla kopce na lyžích, a dokonce v tom reprezentovala Česko. Velice dobře se tak dokáže vctíti do kůže Petry Vlhové. Ta z Česka po uplynulém víkendu rozhodně neodjížděla spokojená.

„V obou kolech jsem udělala spoustu chyb. Nebudu ani mluvit o tom, co se mi odehrává v hlavě, protože bych byla příliš upřímná,“ pravila Vlhová po závodě. „Mrzí mě to, takový je ale sport. Tenhle víkend mi to prostě nevyšlo.“

Později ohledně slovenské šampionky promluvila právě česká expertka Kurfürstová. „Všechno nasvědčuje tomu, že není v nejlepší pohodě. Něco tam nehraje, něco tam nesedí. Petra mi připadá štíhlejší než předtím,“ zamýšlela se rodačka z Karviné. Zdravotní neduhy ostatně dříve potvrdila i sama Vlhová.

„Myslím, že po nemoci, kterou prošla během Vánoc, zhubla pár kil. Ztratila více svalové hmoty, než je zdrávo. I to může hrát svou roli, konkrétně v tom, jestli máte těžiště dopředu, nebo ne,“ soudí Kurfürstová.