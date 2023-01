Shiffrinová a české srdce: Vrátím se co nejdřív! Jaké tady má kamarády?

V roce 2011 tady poprvé startovala ve Světovém poháru, v roce 2019 patnáctým vítězstvím překonala rekord Vreni Schneiderové v počtu výher za jednu sezonu. Letos se Mikaela Shiffrinová vracela ze Špindlerova Mlýna s malým křišťálovým glóbem zaslalom, i když šanci na vyrovnání historického rekordu Ingemara Stenmarka v počtu vítězství nevyužila.

„Sjezdovka byla parádně připravená, organizátoři a všichni jsou hrozně milí a podporující. Fanoušci úžasní. Na záchodech v zázemí tady mají tampony, to jsme nikdy neviděli…“ smála se Shiffrinová. „Nejezdíme tady každý rok, možná i proto je tohle místo pro mě tak speciální. Místní publikum je úžasné, fanoušci, atmosféra, vibe, všechno je speciální.“

S Českem má navíc ještě jedno překvapivé spojení.

„Moje nejlepší kamarádka má rodinu, která žije v Praze, takže s Českem mě toho pojí daleko víc,“ usmála se Shiffrinová.

O co jde? Šéfkou mediálního PR americké lyžařské reprezentace je Megan Harrodová. A to je sestra Zacha Harroda, kouče týmu amerického fotbalu Prague Lions, kteří letos vstoupí do evropské profesionální ligy ELF.

„Snad se sem vrátíme co nejdřív!“ přeje si Shiffrinová.

Špindlerův Mlýn se do programu Světového poháru po delší pauze objevil v roce 2019 a především euforická atmosféra zaplněného cílového prostoru ve Svatém Petru závodnice i mezinárodní federaci FIS zaujala. K náladě přispívají zapálení slovenští fanoušci, kteří před čtyřmi lety i letos hojně podporovali svoji favoritku Petru Vlhovou.

„Slovenští fanoušci a Petřini fanoušci jsou jedni z nejlepších na světě. Jezdí s ní víceméně na každý závod, i do USA. Podporují ji, ale podporují i všechny ostatní, dokonce i mě, i když si občas dělají srandu, jako že mám dojet druhá a ne první. Ale to beru, oceňuju, jak jsou vášniví v tom svém fandění. Díky nim je na našich závodech taková atmosféra,“ pochvalovala si Shiffrinová.

Závody ve Špindlerově Mlýně jsou ve Světovém poháru aktuálně součástí společného projektu se slovenskou Jasnou. Každé ze středisek dostává v programu příležitost po čtyřech letech. V Jasné se závodilo v roce 2021 a měla by na ní dojít řada za dva roky. Pro Špindlerův Mlýn se rýsuje další šance v roce 2027.