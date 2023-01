Nadpřirozená Shiffrinová: „věčný“ rekord se třese. Proč hrozí jen ženy?

Třicet čtyři lety by mohl v únoru oslavit rekord Ingemara Stenmarka v počtu výher v lyžařském Světovém poháru. Jenže při současné formě Mikaely Shiffrinové to vypadá, že už se dalších oslav dočkat nemusí. Blízko k překonání Švéda byla před pěti lety i Lindsey Vonnová. Proč rekord ohrožují jen ženy, jaký postoj k němu má Shiffrinová a překoná ho ve Špindlerově Mlýně?

Dlouho se to zdálo nemožné. Překonat rekord 86 vítězství ve Světovém poháru? „Bláhové!“ mohli si říkat lyžaři ještě před nějakými deseti lety. Ingemar Stenmark byl tak výjimečný závodník, že i slavný Herminátor (Hermann Maier – 54 výher) nebo Alberto Tomba (50) jen s obdivem vzhlíželi k tomu, co dokázal. A nejen oni.

„My jsme vždycky soutěžili o druhé místo,“ pousměje se Bohumír Zeman, český lyžař, který ve Stenmarkově době závodil. „Byl výjimečný slalomář. Když dojel, byl k neporažení, když neudělal nějakou chybu. A ty on moc nedělal.“

Vonnovou odstavilo osudové zranění

Jenže v novém miléniu přišla lyžařka, která se mu výrazně přiblížila. Její jméno bylo Lindsey Kildowová, později Vonnová. Ta rekordy pořádně provětrala. Dodnes drží ten absolutní ve sjezdu (43) i v super-G (28). Od Stenmarka ji s jejími 82 výhrami dělily jen čtyři triumfy, které by bez problémů dodala, kdyby jí zdraví dovolilo pokračovat.

„Kdyby si neutrhla koleno na mistrovství světa 2013, tak by Stenmarka hravě překonala. Tímhle úrazem se dostala do takových problémů, že se z ní v podstatě stal mrzák na to poraněné koleno. Spustilo to neskutečné množství velkých zdravotních potíží,“ je přesvědčená bývalá slalomářka a současná trenérka Eva Kurfürstová.

Také Zeman si myslí, že nebýt zranění Vonnové, Švéd už by v historickém pořadí první nebyl. „Stenmark tím, že byl slalomář, měl šance na přežití trochu vyšší,“ poukazuje vítěz kombinace v Kitzbühelu z roku 1981 na větší nebezpečí v rychlostních disciplínách.

Co se nepovedlo Vonnové může nyní dokázat její krajanka Mikaela Shiffrinová. Ta k překonání absolutního rekordu potřebuje šest vítězství (bráno po středečním slalomu v Záhřebu).

Z mužů byl nejblíž Marcel Hirscher, ovšem v porovnání se dvěma Američankami měl k rekordu s 67 výhrami stále dost daleko.

„Myslím, že svou kariéru ukončil poměrně mladý. Kdyby ještě nějaké tři čtyři roky pokračoval, což úplně v klidu mohl, tak by vítězství sbíral dál,“ říká Kurfürstová.

Článek pokračuje pod grafikou

Ženy si umí vyzobat to své

Čím to, že se k ohrožení rekordu dostaly jen ženy? Při pohledu na statistiky by se mohlo zdát, že jsou univerzálnější než muži. Hirscher bral výhry jen v technických disciplínách, z rychlostních měl jedinou ze super-G. To Vonnová i Shiffrinová mají zářezy v obou typech disciplín.

„Nemyslím si ale, že by ženy byly univerzálnější. Spíš si umí vyzobat to své. Mikaelu pořád nepovažuju za univerzálního lyžaře. Byť umí sjet všechno, beru ji za závodníka pro technické disciplíny, který se svojí genialitou dokáže připravit i na určité typy tratí, které jí vyhovují v těch rychlostních. Stejně jako Lindsey byla vynikající přes rychlostky, ale byla schopná jezdit i obřák na stupně vítězů,“ je přesvědčená česká trenérka.

Podle Zemana spočívá hlavní důvod v nabitější konkurenci u mužů. „Je to daleko větší mlýnice. Zranění jsou častější, takže je častější i obměňování na stupních vítězů.“

S větším počtem závodníků, tedy i větší konkurencí souhlasí také Kurfürstová, podle ní to ale není hlavní důvod. Ten spočívá spíš v naprosté výjimečnosti zmiňovaných lyžařů a lyžařek. „Vítězství není jen o tom, že se to spočítá. Musíte to sjet a všechny ostatní porazit, což dokáže jen výjimka. Ale ty jsou, stejně jako je to ve fotbale Messi nebo Ronaldo. Vždycky se najde někdo se skoro nadpřirozenými schopnostmi,“ přidává se Zeman.

Shiffrinová rekordy nepotřebuje

A právě takovým jedincem je nyní Shiffrinová. Třeba i v tom, že jí ve své podstatě o rekordy vůbec nejde. „Jasně, jsou věci, podle kterých můžete analyzovat, kdo co velkého ve sportu dokázal. A já to chápu. Jen… není to věc, na kterou bych cílila, abych pak v klidu mohla ukončit kariéru,“ konstatovala před sezonou.

Ale takovému úspěchu se samozřejmě nebrání. „Neřeknu: Ne, já rekordy nechci. Protože jsou určitým odkazem a jsou důležité. Není to tak, že bych je nechtěla. Ale nepotřebuji je. Mně stačí, když se budu pořád zlepšovat.“

O tom, že jej překoná, je přesvědčený i sám aktuální držitel rekordu. „Myslím, že Shiffrinová vyhraje přes 100 závodů. A rozhodně z toho nejsem smutný. O rekordech jsem přemýšlel, když jsem závodil, ale jakmile jsem skončil, staly se pro mě nepodstatnými,“ řekl v rozhovoru pro Olympic Channel Stenmark.

Podaří se to Američance třeba už při závodech ve Špindlerově Mlýně na konci ledna? Pokud by totiž jela jen slalomy a obří slalomy a všechny vyhrála, mohla by právě tam slavit.