Svátek lyžování je minulostí. Světový pohár ve Špindlerově Mlýně se vydařil a svědčí o tom i ohlasy největší hvězdy Mikaely Shiffrinové (27). Ta si pochvalovala nejen organizaci, ale i parádní atmosféru, o kterou se zasloužily davy fanoušků. Česko má v srdci šampionky speciální místo.

Pro fanoušky sympatické americké lyžařky byla jedinou kaňkou víkendu skutečnost, že se jí nevydařilo druhé kolo slalomu v nedělním závodě a na vyrovnání Stenmarkova rekordu ji stále jeden triumf schází. I druhé místo za Němkou Dürrovou jí ale zajistilo předčasné získání malého křišťálového glóbu za celkové hodnocení této disciplíny, a proto rozhodně nebyla zklamaná.

„Mám říci pravdu? Nejsem zklamaná. Poslední měsíc byl pro mě opravdu náročný, jezdila jsem prakticky nonstop. Máme tolik krásných závodů, nemůžu je vyhrát všechny. Velká gratulace Leně, zaslouží si, aby se jí dařilo pravidelně,“ pochválila Shiffrinová svou soupeřku. „Je pro mě úžasné, že jsem se vrátila na tuhle pozici, byla to dlouhá cesta. A teď podle mě jezdím nejlépe za celou kariéru,“ zhodnotila svou aktuální dominanci.

Že chová ke Špindlerově Mlýnu velké sympatie je naprosto logické, vždyť právě tady debutovala ve Světovém poháru již jako patnáctiletá v roce 2011. „Moje nejlepší kamarádka má navíc rodinu v Praze, pojí mě to s Českem daleko víc,“ uvedla i další důvod náklonnosti. Bratr její mediální manažerky Megan Harrodové Zach žije v hlavním městě a dokonce je koučem týmu amerického fotbalu Prague Lions.

„Bylo to tu opět neskutečné, mám jen samé pozitivní emoce. Ne každý rok se tu závodí, takže o to víc si to užívám. Fanoušci jsou hluční a dodávají tomuto místu neskutečnou atmosféru. Doufám, že se tu bude opět brzy závodit,“ pokračovala v superlativech.

Chválou zahrnula i závodní trať. „Byla připravená doslova na jedničku. Organizátoři a všichni lidé okolo závodu byli ke mně mimořádně vstřícní. Udělali výborný kus práce, za který je ocenili i fanoušci. Ubytování bylo pohodlné a povím ještě jednu pikantnost. Na ženských toaletách jsme měly tampóny, to jsem ještě nezažila,“ uzavřela nadšená hvězda světového lyžování.