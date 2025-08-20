Český talent v týmu Tampy: Už bych chtěl do NHL. Dře spolu s Chytilem, radí mu Duda
Byl důležitou součástí party, která stříbrem z mistrovství světa U20 zahájila bohatý medailový sběr českých juniorů. Dva a půl roku po památném úspěchu je Gabriel Szturc (21) odhodlaný k jiné, ještě troufalejší misi. „Chtěl bych odehrát nějaké zápasy v NHL,“ řekl jasně v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Touží, aby hokejový svět poznal jeho příjmení ještě blíž. „I když spoluhráči mi raději říkají křestním jménem. Prostě Gabriel,“ směje se šikovný centr Tampy Bay.
Povolávacího příkazu mezi nejlepší už se dočkal. Ale jen nanečisto. Gabriela Szturce organizace z Tampy Bay v minulém roce vzala ze Syracuse znovu do tréninkového kempu, byl prvním v pořadí čekatelů. Rodák z Českého Těšína teď dělá vše pro to, aby se příští obdobná událost pojila s debutem v NHL. „Musíte se v každém zápase ukázat naplno. Stejně tak na tréninku. Mentálně je to hodně náročné, ale tak se na to dívají,“ líčí Szturc boj na farmě.
Můžete blíže vysvětlit, proč jste tedy za Lightning nenaskočil, přestože vás trenéři vloni v říjnu vzali do hlavního týmu?
„To bylo ještě v rámci tréninkového kempu. Byl jsem za šanci rád. Poslali mě dolů na farmu, ale protože někdo onemocněl, byl jsem první v pořadí, za což jsem byl vděčný. Chtěl bych něčeho podobného každopádně dosáhnout v průběhu další sezony a odehrát už nějaké zápasy v NHL. Jsem odhodlaný.“
Kde se na velký cíl chystáte?
„Letní přípravu jsem strávil v Praze, kde trénuji v posilovně a jezdím na ledy s Filipem Chytilem a Radkem Dudou. Občas se k nám ještě někdo připojí. Jsem maximálně spokojený, léto si užívám.“
Co vám trenér Duda při individuálním koučinku radí?
„Řešíme různé detaily ve hře. Sbírání puku u mantinelu, bruslení na zadním noži a podobné věci.“
Takže ne to, abyste byl větší „hajzlík“, jak má on v oblibě?
„To chce samozřejmě pořád! (směje se) Neustále nám to s Filipem říká.“
Nastínil jste ambici naskočit v NHL. Jak daleko od ní momentálně jste?
„Podepsal jsem smlouvu na tři roky, zbývají ještě dva. Odehrál jsem první sezonu na farmě a myslím si, že jsem zanechal dobrý dojem. Těším se na další ročník, abych se zlepšil ve hře i v očích trenérů a vedení, aby mi pak mohli dát právě šanci nahoře v NHL.“
Už hledáte volná místa?