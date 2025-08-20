Předplatné

Celje - Baník v TV: Kde sledovat play off Konferenční ligy živě?

Celje - Baník v TV
Celje - Baník v TVZdroj: Foto: isport.cz
Erik Prekop z Baníku Ostrava se raduje z gólu se svými spoluhráči v utkání 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii Vídeň
Erik Prekop proměnil v závěru prvního poločasu penaltu a poslal Baník do vedení
Ostravský David Buchta v utkání 3. předkola Konferenční ligy proti Austrii Vídeň
Kouč Pavel Hapal
5
Fotogalerie
Otakar Plzák
Konferenční liga
Fotbalisté Baníku postoupili přes Austrii Vídeň do play off Konferenční ligy. Nyní Ostravany čeká slovinské Celje, které jim jako poslední stojí v cestě k jistotě pohárového podzimu. První zápas začíná na stadionu Z'dežele ve čtvrtek od 20:00. Kde sledovat Celje vs. Baník živě?

Vše o utkání Celje vs. Baník

Datum a čas: čtvrtek 21. srpna, 20:00

Místo konání: Stadion Z'dežele

Play off: Konferenční ligy

Rozhodčí: Elchin Masiyev (Ázerbajdžán)

TV přenos: ČT sport, ONLINE na webu iSport

Kde sledovat Celje vs. Baník Ostrava živě v TV?

Jak si povedou fotbalisté Baníku v úvodním duelu play off Konferenční ligy, můžete sledovat na ČT sport. 
K dispozici budou i streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.

Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Celje vs. Baník Ostrava začíná 21. srpna ve 20:00.

Jak naladit ČT sport?

ČT sport je veřejnoprávní stanice, kterou najdete u většiny televizních dodavatelů. V tabulce naleznete nejrozšířenější poskytovatele vysílání.

Poskytovatel

Nejlevnější balíček

Cena za měsíc

Oneplay

Extra Sport

499 Kč (pro zákazníky O2) 

T-Mobile

M Plus

L Plus

199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)

Vodafone

Vodafone TV Lite & Sport

59 Kč (cena platí na první měsíc)

Skylink

Kombi+

298 Kč (cena za první 3 měsíce)

Telly

Střední

Velký

260 Kč (cena za první 3 měsíce)

Baník v evropských pohárech 2025/26

Baník postoupil do play off Konferenční ligy když přešel přes Austrii Vídeň. Před branami do evropských pohárů čeká Slezany polské Celje.

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

4. předkolo

1. zápas: Celje - Baník, 21. 8., 20:00

2. zápas: Baník - Celje, 28. 8., 20:00

České týmy v evropských pohárech 2025/26

Tři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc odehraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, jenž se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.

Tým

Soutěž

Fáze

Zápasy

Slavia Praha

Liga mistrů

Ligová fáze

1. zápas: Slavia

2. zápas: Slavia

3. zápas: Slavia

4. zápas: Slavia

5. zápas: Slavia

6. zápas: Slavia

7. zápas: Slavia

8. zápas: Slavia

Viktoria Plzeň

Liga mistrů

2. předkolo

1. zápas: Plzeň - Servette 0:1

2. zápas: Servette - Plzeň 1:3

 

 

3. předkolo

1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0

2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1

 

Evropská liga

Ligová fáze

1. zápas: Plzeň

2. zápas: Plzeň

3. zápas: Plzeň

4. zápas: Plzeň

5. zápas: Plzeň

6. zápas: Plzeň

7. zápas: Plzeň

8. zápas: Plzeň

Sigma Olomouc

Evropská liga

Play off

1. zápas: MalmöOlomouc, 21. 8., 19:00

2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30

Baník Ostrava

Evropská liga

2. předkolo

1. zápas: Baník - Legia 2:2

2. zápas: Legia - Baník 2:1

 

Konferenční liga

3. předkolo

1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3

2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1

 

 

Play off

1. zápas: Celje - Baník, 21. 8., 20:00

2. zápas: Baník - Celje, 28. 8., 20:00

Sparta Praha

Konferenční liga

2. předkolo

1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1

2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0

 

 

3. předkolo

1. zápas: Sparta - Ararat 4:1

2. zápas: Ararat - Sparta14. 8., 18:00

 

 

Play off

1. zápas: Sparta - Riga, 21. 8., 20:00

2. zápas: Riga - Sparta, 27. 8., 18:45

