Celje - Baník v TV: Kde sledovat play off Konferenční ligy živě?
Fotbalisté Baníku postoupili přes Austrii Vídeň do play off Konferenční ligy. Nyní Ostravany čeká slovinské Celje, které jim jako poslední stojí v cestě k jistotě pohárového podzimu. První zápas začíná na stadionu Z'dežele ve čtvrtek od 20:00. Kde sledovat Celje vs. Baník živě?
Vše o utkání Celje vs. Baník
Datum a čas: čtvrtek 21. srpna, 20:00
Místo konání: Stadion Z'dežele
Play off: Konferenční ligy
Rozhodčí: Elchin Masiyev (Ázerbajdžán)
TV přenos: ČT sport, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Celje vs. Baník Ostrava živě v TV?
Jak si povedou fotbalisté Baníku v úvodním duelu play off Konferenční ligy, můžete sledovat na ČT sport.
K dispozici budou i streamy sázkových kanceláří Chance a Tipsport. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazený tiket.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Celje vs. Baník Ostrava začíná 21. srpna ve 20:00.
Jak naladit ČT sport?
ČT sport je veřejnoprávní stanice, kterou najdete u většiny televizních dodavatelů. V tabulce naleznete nejrozšířenější poskytovatele vysílání.
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
59 Kč (cena platí na první měsíc)
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Střední
Velký
260 Kč (cena za první 3 měsíce)
Baník v evropských pohárech 2025/26
Baník postoupil do play off Konferenční ligy když přešel přes Austrii Vídeň. Před branami do evropských pohárů čeká Slezany polské Celje.
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
2. zápas: Aus. Vídeň - Baník 1:1
4. předkolo
1. zápas: Celje - Baník, 21. 8., 20:00
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Tři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se kvalifikovala do Ligy mistrů, Sigma Olomouc odehraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Posledním jistým klubem v Evropě je Viktoria Plzeň, která si rovněž zahraje Evropskou ligu. Další dva celky, jenž se perou o poháry, jsou Baník Ostrava ve třetím předkole Konferenční ligy a Sparta, která bojuje o tutéž soutěž.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia
2. zápas: Slavia
3. zápas: Slavia
4. zápas: Slavia
5. zápas: Slavia
6. zápas: Slavia
7. zápas: Slavia
8. zápas: Slavia
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
Ligová fáze
1. zápas: Plzeň
2. zápas: Plzeň
3. zápas: Plzeň
4. zápas: Plzeň
5. zápas: Plzeň
6. zápas: Plzeň
7. zápas: Plzeň
8. zápas: Plzeň
Sigma Olomouc
Evropská liga
Play off
1. zápas: Malmö - Olomouc, 21. 8., 19:00
2. zápas: Olomouc - Malmö, 28. 8., 18:30
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Play off
1. zápas: Celje - Baník, 21. 8., 20:00
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
Play off
1. zápas: Sparta - Riga, 21. 8., 20:00