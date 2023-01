Shakira Piquému zpestřila oslavu syna: Provokativní mikina a drsné »sbohem« tchyni!

Do dokonalosti má aktuální vztah Shakiry (45) a Piquého (35) pořádně daleko! Přesto se zdálo, že se bývalý pár snaží vycházet alespoň kvůli synům Milanovi a Sashovi. Víkendové narozeniny staršího potomka ale ukázaly, že nejspíš ani děti už bývalému obránci Barcelony a bývalé partnerce nezchladí horké jižanské hlavy, které si poslední dobou dávají co proto.

Starší syn Piquého a Shakiry Milan oslavil v pátek své 10. narozeniny. Jeho máma se při té příležitosti rozhodla, že mu vystrojí narozeninovou oslavu přímo doma, kam pozvala řadu kamarádů a také členů rodiny.

Sám Milan strávil poslední dny spolu s bráškou Sashou (7) evidentně u svého otce, který jej v neděli přivezl zpátky domů za Shakirou. O tom, že se Piqué dostal přímo na oslavu sice vede španělský tisk pouhé spekulace, ale bývalého fotbalistu musel už jen u vrat přecházet zrak.

U vily, kde dříve Piqué se Shakirou a dětmi bydlel, začali shlukovat hosté a také fanoušci, kteří zpěvačce pod balkonem pěli její nejnovější písničku Bizarrap. Blondýnka jim vyšla zamávat v mikině s nápisem »Las mujeres facturan« což je úryvek z dané písničky, kde do svého ex pořádně šije, a v překladu to znamená: Ženy vydělávají peníze.

Web Hola.com připomíná, že kromě toho údajně ve stejnou chvíli dorazil na Shakiřin pozemek vůz s bubnem, ve kterém se míchal beton. Ten měl později údajně posloužit k tomu, aby se postavila zeď a rozdělila poslední místa, která spojovala zpěvaččin pozemek se zahradou a sousední vilou její tchyně.