Láska hokejového boha přiznává: Jméno Jágr? Je to plus!

Kam Jaromír Jágr (50) přijede, tam je plno! I proto jsou jeho Rytíři nejnavštěvovanějším týmem extraligy na soupeřových hřištích. »Faktor Džegr« ovšem platí také mimo hokejová kolbiště.

Prozradila to sama Jaromírova láska Dominika Branišová (28). Ne že by snad tedy byla nějaká zlatokopka, která skrze vztah s legendou touží nakopnout svou modelingovou kariéru. To vůbec, jen se jako správná partnerka snaží Jágrovi co nejvíce pomáhat v jeho podnikání s konopnými extrakty.

Těžký byznys

Dominika to vysvětlila na instagramu, kde přiznala, jak byly začátky s firmou »JJ68« složité. „Neměla jsem žádné zkušenosti s byznysem, provozem e-shopu, rozvojem nové značky. Ale já mám ráda výzvy a za nic bych neměnila!“ napsala odhodlaně.

Načež ji ovšem jeden z komentujících rýpalů upozornil, že se jménem Jágr musí podle něj obchod šlapat jedna báseň a produkty se prý prodávají úplně samy... „Máte pravdu, že je to určitě výhoda proti ostatním,“ přiznala nejprve brunetka taktně, druhým dechem však s mrkacím úsměvem dodala, že jen slavné jméno nestačí! „Naštěstí mám kolem sebe lidi, kteří mi pomáhají, a já se každý den učím a posouvám,“ dodala Dominika.