Zimák: Plzeň si užila přestupovou uzávěrku. A nechá si Jágr utéct poklad?

Tak žádná nuda! Plzeň extralize ukázala, jak je možné si užít poslední den přestupové uzávěrky. Udělala tři trejdy a hurá do play off. V podcastu Zimák rozebírali redaktoři Pavel Ryšavý a Pavel Bárta, jak tým na poslední chvíli dokázali vylepšit svoje vyhlídky pro konec sezony. A tématem je i Kladno. Zdá se, že Adam Kubík by měl mít namířeno jinam. Přijde Jaromír Jágr o svůj poklad?