Jágr střílel do Furcha, pak zklamaně kroužil. Kometa má štístko z první ligy

Na ledě pobyl skoro patnáct minut. Čtyřikrát vystřelil na branku. Červené světlo ale nerozsvítil. Celkový rekord v počtu gólů v elitních soutěžích Jaromír Jágr nepřekonal. Wayna Gretzkyho, s nímž se aktuálně dělí o první místo, zatím nepřeskočil. V závěru pátečního duelu s Kometou ale padesátiletý forvard a majitel neslezl z ledu.

Kladno se snažilo stáhnout třígólové manko. Dostalo dvojnásobnou přesilovku. Doslova. Zatímco Brno rozhodčí poslali do tří, Rytíři přivolali brankáře Adama Brízgalu na střídačku. Na led poslali šestého bruslaře. Tím byl právě Jágr. Se skórem ale nepohnuli.

„Výborný týmový výkon podpořený skvělým gólmanem. Každý aspekt výkonu jsme plnili, hráli jsme zodpovědně a byli jsme za to odměnění,“ povídal rozvážně trenér hostů Jaroslav Modrý. „Souhlasím s kolegou. Ve chvíli, kdy se Kometa dostala do dvoubrankového vedení, tak začala zápas kontrolovat. Hrála disciplinovaně, drželi puk. My jsme se vůbec nedokázali dostat do prostoru před brankou. Když už jsme vystřelili, soupeř to často zblokoval. Neříkám, že se kluci nesnažili, ale do šancí jsme se prostě nedostávali,“ přidal protějšek Otakar Vejvoda.

Stejně jako v posledním utkání, které Kladno zvládlo doma s Libercem, se Jágr stáhl z první lajny. Zapadl do třetí po bok Ladislava Zikmunda a Martina Procházky. Na přesilovky pak naskakoval až v komandu druhého sledu. Když zazněla siréna, po ledě zklamaně kroužil. Předkloněný, s hokejkou opřenou o stehna.

Okál skoro po roce

Že šlo o extrémně důležité utkání, věděly oba tábory. Před zápasem dělilo Kladno a Kometu šest bodů. Výhra domácích by stáhla manko na tři. Prohra distanc natáhla na devět. „Hrálo se o šest bodů, strašně důležitá výhra. Kladno vzdorovalo, ale zvládli jsme to,“ lebedil si Zdeněk Okál.

Důrazný útočník do Brna přišel z Přerova v rámci střídavých startů. Za Kometu odehrál druhý duel, modrobílí podruhé vyhráli. Takže štístko? „Tohle bych neříkal, nemám to rád. Jsem šťastný, že to klukům nekazím a zatím jsem platný. Snad to takhle půjde dál,“ vykoukl skrz mohutný plnovous usměv.

Právě Okál se v 16. minutě postaral o důležitý druhý gól Brňanů. Předtím se v extralize naposledy trefil takřka před rokem. V půlce února se trefil ještě v dresu Zlína. Shodou okolností rovněž do sítě Kladna. „Pamatuju si ho! Dorážel jsem tehdy střelu Dana Gazdy,“ překvapil. „Teď to vyšlo hezky. Měl jsem z trefy velkou radost, spadlo to ze mě.“

Trenéři ho rovnou zařadili do první lajny po bok Petra Holíka a Luboše Horkého. „Oba jsou fantastičtí hokejisté. Peťa všechno vymyslí, Luba to zakončuje. Já jsem tam proto, abych dělal borčus kolem branky a dělal jim místo,“ popsal Okál svou roli.

Jeho přínos chválí i kouč Modrý. „Hráči jako on jsou pro tým strašně důležití. Je proti němu velmi těžké hrát. Udělá mravenčí práci, která třeba není vidět, ale je velmi cenná. Nechá se narazit, sám soupeře dohrává, před ničím neuhne. Hraje těžký hokej. Plní to výborně, teď navíc dostal odměnu v podobě gólu.“

Že jako odchovanec rivala ze Zlína teď hají barvy soka, Okál neřeší. „Takový je hokej, někdy to tak bývá. Ve Zlíně jsem skončil, šel jsem do Přerova. Teď si mě vytáhlo Brno. Jsem za to vděčný.“