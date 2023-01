Čas na relax: V tomhle luxusu si užívá Messi s rodinou zimní radovánky!

Spokojí se jen s tím nejlepším! Lionel Messi (35) kvůli fotbalovém šampionátu, který loni výjimečně vyšel na období před Vánoci nejspíš neměl na rodinu tolik času, kolik by si představoval. Teď ale své ženě Antonelle (34) a synům Mateovi (7), Thiagovi (10) a Cirovi (4) dokonale vynahrazuje! Vzal je na kouzelnou dovolenou do Švýcarska a ubytování, na které padla volba, je jako z pohádky.

Fotbalová legenda vyrazila za sněhovou nadílkou do Švýcarska. Velkou radost má z úniku do hor nejspíš Messiho žena Antonella, která nadšeně sdílí s fanoušky momentky z této dovolené. A jak ukazují webové stránky i recenze resortu, ve kterém se legendární Argentinec se svou manželkou a syny ubytoval, hýří luxusem.

Rezidence, na kterou upozornil deník Heute.at nabízí svých zákazníkům k výběru z několik obrovských apartmánů, rezidencí s větším počtem ložnic anebo také prezidentské apartmá. Všechny varianty díky vkusné práci se dřevem působí jako velice útulný horský hotel.

Nic ale samozřejmě není zadarmo. Jen za »nejobyčenější pokoj« na tomto místě byste za dvě noci zaplatili více než 77 tisíc korun. V případě prezidentského apartmá je to dokonce ještě o 200 tisíc více. Messi si tak nejspíš během návštěvy města Gstaad sáhl pořádně hluboko do kapsy. Ale co by fotbalový šampion neudělal pro svou rodinu, která mu byla na vyhraném šamiponátu v Kataru obrovskou podporou. Navíc se svými majetkovými poměry...