Jansta šije do Kejvala kvůli olympiádě: Řekněte Rusům jasné ne!

Spor ohledně účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě rozdmýchává vášně i pod Sněžkou. Do opatrného Českého olympijského výboru se pustila rázná Česká unie sportu.

ČOV vedený Jiřím Kejvalem přitlačil a vzkázal, že účasti »válečných« olympioniků v Paříži nefandí. V prohlášení nicméně zdůraznil, že o účasti stejně rozhodne Mezinárodní olympijský výbor a že Češi rozhodně bojkot nezvažují. To kritizuje řada fanoušků a příležitost vystoupit proti Kejvalovi si neodpustil ani Miroslav Jansta.

ČUS (kde je předsedou) přišla s ostrým prohlášením, kde váhavým olympionikům myje hlavu. „Apelujeme na Český olympijský výbor, aby se jednoznačně vymezil proti účasti ruských a běloruských sportovců na olympiádě, a to v jakékoliv formě. Jsme země, která si prošla ruskou okupací, a není možné, abychom právě my na základě těchto úmorných zkušeností jakýmkoliv náznakem schvalovali zapojení ruských sportovců do takto významné události,“ vzkázala unie.