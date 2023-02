Rusové na OH: Proč se to vůbec řeší? Bude bojkot? A co Češi?

Velké téma před olympiádou v Paříži: budou se smět zúčastnit Rusové? • FOTO: Profimedia Mají být Rusové a Bělorusové na olympiádě? S blížícím se ročním výročím začátku války na Ukrajině, při níž okupanti nemilosrdně vraždí tisíce civilistů včetně dětí, je tahle otázka stále citlivější. Český olympijský výbor vzbudil pozornost, když jasně vyloučil možnost bojkotu Her v Paříži. Jiné země, v čele s Ukrajinou, ho naopak zvažují. Vládci kruhů jsou pod tlakem různých stran. Co všechno se v horké kauze řeší, a jak to může všechno dopadnout?

MŮŽOU SE TEĎ RUSOVÉ A BĚLORUSOVÉ ÚČASTNIT OH? Zatím to možné není. Mezinárodní olympijský výbor reagoval hned po vpádu okupačních vojsk na Ukrajinu, která zaútočila jen čtyři dny po závěru zimních olympijských her v Pekingu, a porušila tak tzv. olympijské příměří. To vyhlašuje OSN a trvá ještě sedm dní po ukončení následné paralympiády. MOV invazi odsoudila a vyzvala mezinárodní federace, aby ruským a běloruským sportovců neumožnily účastnit se soutěží, a pokud ano, tak za striktních podmínek neutrality, bez používání názvu země či vlajky. „Dosud nepadlo žádné rozhodnutí o tom, že by se sportovci s ruským či běloruským pasem mohli, byť za striktně neutrálních podmínek, zúčastnit olympijských her. Stále platí sankce z loňského roku,“ vysvětluje ČOV. Ruští sportovci na slavnostním zakončení olympiády • Foto ČTK/AP

MŮŽE SE SITUACE ZMĚNIT? Stát se to může a je to dokonce pravděpodobné. Mezinárodní olympijský výbor se snaží o zařazení sportovců s ruským a běloruským pasem do kvalifikačních soutěží v Asii. Oficiálně sice o spojitosti s olympiádou v Paříži nemluví, propojení je ale zjevné. Rusové a Bělorusové se můžou na Hry dostat jedině skrz kvalifikace a evropské federace je na svých závodech stále odmítají. Pokud by se nakonec touto cestou sportovci ze zemí válečných agresorů na Hry kvalifikovali, museli by splnit ještě další podmínky – startovat jako neutrální sportovci, účastnit se antidopingového programu a také dodržovat ustanovení olympijské charty. To znamená především nepodporovat válku na Ukrajině. Problémy by pak zřejmě měli třeba sportovci, kteří se vloni v březnu zúčastnili Putinovy válečné agitky v Lužnikách. Byli tam třeba plavec Jevgenij Rylov nebo gymnasti Ivan Kuliak a Viktoria Listunovová. „Otázka se týká jen konkrétních sportovců za splnění výše uvedených podmínek. Například v Bělorusku již dlouhodobě existuje skupina sportovců, která vystupuje proti režimu,“ uvedl ČOV. Vladimir Putin promluvil k zaplněným Lužnikám • Foto Reuters

PODPORUJE NĚKDO RUSY? Zatímco MOV s jasným odsouzením sportovců ze zemí agresorů váhá, většina zástupců demokratických zemí se netají tím, že si Rusy a Bělorusy na olympiádě nepřejí. Zaznívá to především z pobaltských a severských zemí, které mají zdivočelého ruského medvěda za hned rohem. V podobné situaci je ostatně i Česko a taky Český národní výbor dal jasně najevo, že současné sankce vůči Rusku a Bělorusku podporuje. „Nevidíme důvod je měnit. Ruští a běloruští sportovci na olympijských hrách startovat nemohou. Již loni v březnu jsme podpořili stanovisko Mezinárodního olympijského výboru, který doporučil mezinárodním sportovním federacím a organizátorům sportovních akcí, aby nezvali ruské a běloruské sportovce a funkcionáře nebo neumožňovali jejich účast na mezinárodních sportovních akcích. A na tom se nic nezměnilo,“ uvedl ČOV. Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval • Foto Mária Rušinová (Blesk)

PROČ SE TO VŮBEC ŘEŠÍ? Má vůbec smysl uvažovat o tom pouštět na olympiádu zástupce států, které nerespektují mezinárodní právo, a jejichž vojáci mučí a vraždí nevinné lidi? Problém je, že Mezinárodní olympijský výbor má ve své vlastní olympijské chartě uvedeno, že jakákoli diskriminace je nepřípustná, tedy ani ta „na základě pasu“, jak je v současné diskuzi nazývána veřejná snaha zakázat Rusům a Bělorusům start na Hrách v Paříži. Před pár dny navíc dva zvláštní zpravodajové OSN vyzvali MOV, aby zvážil umožnění startu Rusům a Bělorusům jako neutrálním sportovcům. „Rozumíme touze podporovat ukrajinské sportovce a ukrajinskou olympijskou komunitu, která válkou krutě utrpěla. Ale olympijský výbor a celá širší olympijská komunita mají povinnost řídit se olympijskou chartou a obecně i mezinárodními pravidly na ochranu lidských práv, které zakazují diskriminaci,“ uvedli zvláštní zpravodajové OSN. Rusové na ZOH • Foto REUTERS/Brian Snyder