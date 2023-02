Okradená slavnost! Jágr a spol. 25 let po Naganu: Kde jste, zlatí hoši?!

Před čtvrtstoletím v hale Big Hat seskákali na hromadu plnou euforie a slz štěstí. Čeští hokejisté vybojovali na olympiádě v Naganu zlaté medaile. Pohromadě už se však asi nikdy nesejdou...

Ideální příležitost se naskýtá zítra, kdy se v O2 areně koná Zápas legend Česko vs. Slovensko (18:30, O2 TV Sport). Jenže na ledě se fanouškům představí pouze šest šampionů v čele se stále aktivním Jaromírem Jágrem (51). Další naganští šampioni jako Ručinský či Straka budou v roli nehrajících trenérů alespoň na střídačce. A ti, co nedorazí vůbec? Pohádali se snad?!

„Nebylo to cílené na Nagano, má to být oslava těch 25 let a úspěchů za tu dobu. Oslovili jsme širokou škálu hvězd, takže se nedá říct jedno jméno, které nám chybí,“ sdělil Blesku produkční akce Tomáš Janků.

Kapitán Růžička: Sorry, hory!

Do slavných hokejových vyprávěnek patří ta o plačícím Vláďovi, díky němuž jeho otec Vladimír Růžička (59) vyburcoval reprezentanty k obratu ve čtvrtfinále olympijského turnaje proti USA (4:1). Ale kvůli »Růžovi« teď roní slzy fanoušci, kterým bude chybět při setkání s bývalými parťáky. „Jsem na horách,“ omluvil se legendární hráč i kouč prostřednictvím Blesku. Možná si uvědomil, že organizátoři exhibiční utkání pořádají místo zrušeného duelu pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně. Tam by třeba Růžička byl!

»Dominátor«: Půjdu jen na pivo

Pouze jednou se Dominik Hašek překonal, oprášil výstroj – nepoužívanou od konce kariéry před 12 lety – a stoupl si do branky. Při Zlatém utkání v roce 2014 na jihlavském zimáku, kde z vítězného týmu z Nagana chyběli jen Petr Svoboda (56) a Robert Lang (52). Ani nyní neudělá muž, jehož davy při oslavách olympijského zlata posílali na Hrad, výjimku. Nabídku pořadatelů na obsazení brankoviště s díky odmítl. „Na pivo s klukama rád zajdu, ale chytat už nebudu,“ usmál se »Dominátor« v rozhovoru pro Blesk.

Zápas legend

Sestava Česka:

Čechmánek, Salfický

L. Procházka, Nakládal, Krajíček, J. Nedvěd

Moravec, Varaďa, Hejduk, Vlasák, Hlinka, Hlaváč, Tlustý, Reichel, Klíma, Eliáš, Bednář, Výborný, P. Nedvěd, Jágr.

Trenéři: Ručinský, Straka, Beránek, Špaček, Patera, Lener, Kučera.

Sestava Slovenska:

Lašák, Križan

Majeský, Jurčina, Višňovský, Sekera, Sekeráš, Lintner, Čierny

Marián Hossa, Marcel Hossa, Gáborík, Kopecký, Podhradský, Handzuš, Nagy, Uram, Pucher, Zedník, Šatan, Pálffy, Vaic, Pavlikovský.

Trenéři: F. Hossa, Filc.

Pozn.: Tučně jsou vyznačeni šampioni ze ZOH 1998.