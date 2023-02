Dominiku, držím palce! NHL mě šokuje, větší pokrytectví jsem nezažil

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Dneska bude můj příspěvek jiný, nefotbalový. Pečlivě sleduju neúprosný boj Dominika Haška proti startu ruských sportovců v mezinárodních soutěžích, v NHL a především na olympiádě v Paříži. Jsem strašně rád, že o tom vzniká poměrně široká debata. Je to totiž moc důležitý. S Dominátorem souhlasím. Na tomto místě bych mu rád vzkázal, že má nejen moji podporu, ale i mnoha dalších známých lidí ze sportovní branže. Zrovna v pondělí jsme o tom bavili u Tygra, všichni si snahy Hašana vážíme.

Úplně mě šokuje kanadsko-americká NHL. Během All Stars Game se na ledě promenáduje Ovečkin, na led si vezme malého syna, v hledišti kamery ukazují záběry rozesmáté manželky. Ksakru, co si to vůbec dovolují? Proč NHL nezasáhne? A pak ještě šéf ligy Gary Bettman zaútočí na našeho Hašánka. Odporný!

Vůči ukrajinskému národu je to absolutně neuctivý. Pár stovek kilometrů od nás umírají nevinné děti, padají na ně ruský bomby a hrdý kámoš Putina