Hokejový mistr světa Výborný protočil 2 miliardy v podnikání s byty: Pán Vinohrad!

V hokeji slavil řadu velkých úspěchů a v nastoleném trendu nepolevil ani po kariéře. S kamarádem založili firmu Skyhill, která se specializuje na nákup, rekonstrukci a prodej převážně historických činžáků v centru metropole, zejména pak na Vinohradech. A netají se tím, že je to zlatý důl. „Za osm let existence protekly firmou velké peníze, přes 2 miliardy korun. Na svědomí máme asi dvacet baráků,“ pochlubil se kapitán světových šampionů z roku 2005.

Davide, jaký byl váš největší obchod?

„Nedávno jsme dokončili projekt za 300 milionů korun. Činžák jak jinak než na Vinohradech, kde jsme dělali tři čtvrtiny projektů.“

Jak dlouho ten proces trval?

„Od nákupu domu, v němž dříve sídlila banka, až po prodej posledního bytu to trvalo asi šest let. Pár let vzalo vyřízení stavebního povolení, samozřejmě stavební práce a úplně jsme na to nespěchali.“

Což bylo možná dobře. Za tu dobu ceny bytů násobně stouply…

„Ano. Kupovali jsme metr čtvereční za 40 tisíc, teď se nedostane pod dvě stě tisíc…“

Byly všechny investice takhle úspěšné, nebo jste si někdy něco nespočítali úplně správně?

„Zatím se nám to nestalo, ale možná i proto, že těch projektů neděláme tolik. Soustředíme se jen na pár, stačí nám dva tři ročně. Nechceme být nenažraní, navíc všechno děláme z vlastních zdrojů..."

Co to znamená?

„To znamená, že jsme si za celou dobu nepůjčili ani korunu z banky. Chceme mít prostě klidné spaníčko."

Počáteční investice tedy byly peníze vydělané hokejem?

,,Přesně tak. A také mého kolegy Vaška, který tehdy pracoval v nadnárodní firmě. To byl začátek našeho Agrofertu." (smích)

Naznačíte, kolik jste vydělal?

„Nemám to úplně spočítané a asi to nikdy počítat nebudu, ale podnikáním jsem určitě vydělal víc než hokejem.“

Bohatí muži se rádi chlubí rychlými fáry, drahým oblečením. Vy jste byl v tomhle vždy skromný. Za co utrácíte?

„Auta mě moc neberou. Spíš hezké dovolené. Třeba Omán, Dominikánská republika, ale například i Řím. A teď v zimě Alpy, i když s dětma hodně jezdím i po českých horách. Vždyť jsou nádherný.“

Jaká je vlastně vaše klientela? Kamarádi hokejisti?

„Myslel jsem, že jich bude hodně, ale jsou to spíše byznysmeni, čeští podnikatelé, nebo lidé, kteří prodali nějaké firmy. Hokejistů a sportovců obecně je jen pár a ti s námi spolupracují už od začátku.“

Jména asi neprozradíte.

„To nemůžu. Ale jsou to kluci, kteří ohromují NHL, vyhráli i nějaký ten Stanley Cup...“

Pořizují bydlení pro sebe, nebo jako investici?

„Prvně si koupili byt pro sebe, teď už je pořizují jako investici. Nejsou hloupí jako ti, kteří to s námi nedělají.“ (smích)

Jak se jako šéf na chodu firmy podílíte?

„Věnuji se velkým obchodům, ty menší věci už jdou mimo mě. Zrovna před pár dny jsme pobrali dva projekty, koupili jsme činžák a krásný byt v centru Prahy, 200 metrů čtverečních."

Původně jste začínali v pěti lidech. Jak jste se rozrostli?

„Teď nás je třináct až patnáct. Kromě realit máme ještě další firmu, která řeší daňové poradenství a účetnictví. A teď zakládáme investiční fond.“

Název firmy před lety vymyslel váš syn. A dostával za to 500 korun ročně. Zvedl jste apanáž?

„Už dostává tisícovku.“

I s dcerou už pomalu dospívají. Mohou se těšit na vlastní bydlení?

„Zrovna jsme ve fázi, že se dětem nějaké byty staví. Ale samozřejmě to nemůže být tak, že přijdou a já jim dám byt na Vinohradech. Musí k tomu ujít nějakou cestu, pokorně si to zasloužit.“

