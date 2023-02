Šílená smrt mladého gólmana (†25): Chytil penaltu a zemřel bratrovi před očima!

Tragicky skončil fotbalový zápas rezervy belgického týmu Winkel Sport. Po hodině hry zneškodnil brankář Arne Espeel (†25) pokutový kop, ale následně zkolaboval a ani rychlá lékařská pomoc mu již nedokázala zachránit život.

Šokující událost ochromila nejen celý klub. Západovlámský amatérský celek pod názvem kvc Sint-Eloois-Winkel Sport se jen těžce vyrovnává s hroznou ztrátou. Velkou část týmu tvoří místní odchovanci, kteří se znají od dětských let, a Arne byl jedním z nich. „Je to katastrofa a šok pro všechny,“ nechal se slyšet sportovní manažer Patrick Rotsaert. „Arne byl v klubu celý život a byl velmi populární. Byl to úžasně sympatický kluk, vždy dobře naladěný a ochotný pomoci. To je opravdu těžká rána. Především pro jeho rodinu a také celý náš klub.“

Smutná událost se odehrála v sobotu večer, během utkání proti týmu Westrosebeck. V šedesáté minutě za stavu 2:1 pro domácí měli hosté výhodu pokutového kopu. Brankář domácích Arne Espeel však penaltu zastavil a zakřičel vítězně „ano“. Ihned poté se ovšem sesunul k zemi a začal se celý třást. Nikdo nevěděl, co se děje. Když Espeel zůstával ležet, došla všem vážnost situace a okamžitě mu byla poskytnuta první pomoc, včetně využití defibrilátoru. Veškerá snaha ovšem byla bezvýsledná. Mladý brankář zemřel během převozu do nemocnice.

Vše na vlastní oči viděl i jeho mladší bratr Aaron (20), který se po dlouhém zranění poprvé dostal do zápasové nominace a čekal na svou šanci na lavičce náhradníků.