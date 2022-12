Podivná smrt talentované fotbalistky (†17): Náhodná otrava nebo vražda?

Ruský fotbal řeší tragickou událost. Ve věku pouhých sedmnácti let zemřela nadaná brankářka Viktoria Vinogradovová. O smutné novině informoval její klub PFK CSKA Moskva v oficiální tiskové zprávě.

Mladá naděje už svůj talent bohužel naplno nerozvine. „Viki si budeme pamatovat nejen jako dobrého hráče, ale také jako skvělého člověka. Byla laskavá, sympatická, nikdy lhostejná a ​​vždy připravena pomoci,“ stálo v prohlášení klubu.

Nedlouho po oznámení začaly prosakovat podivné detaily o nečekaném úmrtí. Viktoria zemřela na dovolené ve Volgogradu, kde byla se svou patnáctiletou přítelkyní Marinou Jašinovou. Obě dívky našel ráno v bezvědomí dědeček Mariny, který ihned zavolal záchranku. Bohužel bylo pro Viktorii pozdě. Marina se probrala až v nemocnici, ale podle svých slov si nic nepamatuje.

Večer byly dívky údajně v kavárně, následně zamířily do kina a kolem desáté večer už byly doma a chystaly se k spánku. Co se stalo potom, to je záhadou. „Volám na ně a ony mlčí. Zkusil jsem to ještě dvakrát a potom jsem se rozhodl je zkontrolovat. Otevřu dveře a vidím je ležet. Celou noc jsme spali, nedělali žádný hluk. Vika už byla chladná,“ citoval zdrceného prarodiče web Betassist.

Podle neoficiálních informací byly u dívek nalezeny pomůcky pro takzváný vaping, tedy kuřácké zařízení, které je nyní mezi mladými lidmi v módě, a také sáček s metadonem, který se velmi často nepoužívá jako lék, ale jako droga. Stále je nejpravděpodobnější verzí otrava jedovatou látkou, ale někteří lidé obeznámení se situací začali mít podezření, že by se mohlo jednat o vraždu.

„Fotbalistka nebyla nikdy dříve viděna při požívání drog. Zároveň existují důkazy, že Viktoria nedávno kontaktovala špatné lidi. Mnoho z jejích spoluhráčů a příbuzných se domnívá, že mohla být otrávena,“ napsal novinář Ivan Karpov na svém telegramu.

Druhou verzí toho, co se stalo, je otrava jedovatými látkami, které měly být obsaženy v směsi na vaping. V každém případě bude možné s jistotou říci něco až po vyšetření a také poté, co obsah balení a složení kuřácké směsi prověří soudní znalci.

„V médiích se začaly objevovat různé verze ohledně smrti Viktorie, nicméně oficiální příčina smrti bude známa až po závěru soudního lékaře. Navíc v tuto chvíli není v honbě za senzacemi úplně etické zabíhat do všech detailů. Proto vás vyzýváme, abyste počkali na oficiální informace. Počkejme si na verdikt lékařů, po kterém bude možné mluvit o příčinách,“ citoval Sport24 obchodní ředitelku ženského týmu CSKA Moskva Elinu Magomedovovou.