František Cipro mladší po smrti milovaného táty (†75): Dojemný dopis Slavii!

Když během minulého týdne oběhla fotbalový svět zpráva o úmrtí legendárního trenéra Františka Cipra (†75), jedno z míst, kde se v slzách topili nejvíce, byla Slavia. S pražským klubem byl uznávaný kouč nesmazatelně spjat. A právě sešívaným poslal krátce po posledním rozloučení s milovaným tatínkem dopis František Cipro mladší.

Dojemné psaní, které ukazuje jak moc pro Františka Cipra Slavia znamenala zveřejnil klub se svolením autra na svých webových stránkách. Syn zesnulého trenéra svůj dopis adresoval nejen prezidentu Tvrdíkovi, kouči Trpišovskému či předsedovi představenstva a ligového výboru LFA Tomáši Bůzkovi, ale také Tribuně Sever. Těmto adresátům také poděkoval za vzpomínku na svého tatínka během sobotního duelu.

„Táta prožil velmi naplněný život, ve kterém si splnil velké sny. Jedním z těchto snů bylo získat se Slavií mistrovský titul. Vím to, protože mi to opakovaně zmiňoval dlouho předtím, než se tak stalo,“ popsal František otcovu touhu související s pražským klubem.

„Dokonce si zcela jasně vybavuji moment, kdy kolem roku 1993 dostal nabídku trénovat Spartu. Tu samozřejmě odmítl s tím, že už by nikdy nemohl trénovat Slavii. Já osobně, ač slávista, jsem to tenkrát příliš nechápal,“ přiznal František s tím, že postupem času tomu porozuměl. A po sobotním duelu s Brnem to pochopila i jeho dcera Greta. „Jde o identifikaci s nějakou pozitivní hodnotou a naprosto elementární princip loajality k něčemu, co nás svou historií, rituály a sounáležitostí daleko převyšuje,“ míní Cipro mladší.

„Fotbalová Slavia Praha - a myslím tím samozřejmě Vás, pane prezidente, celé vedení, všechny zaměstnance klubu včetně Odboru přátel, Ultras -Tribuna Sever (ta plachta byla nejvíc, kluci), trenéry (vážený pane trenére Trpišovský, děkuji za Vaše slova), realizační tým, hráče a všechny fanoušky – byla, je a bude nositelkou těchto hodnot. Tím, že si takto významně cení osobností své historie, buduje Slavia dále motivaci a sebevědomí těch, kteří roli pro svůj klub sehrávají nyní nebo ji sehrají v budoucnu,“ promluvil dojemně syn legendárního kouče v dopisu.

Slavia - Brno: Pocta Františku Ciprovi. Obří choreo pro slávistickou legendu Video se připravuje ...

František Cipro mladší také popsal, že v posledních dnech legendárního trenéra a bývalého fotbalisty mu často před spaním četla vnučka knihy. Důvodem byl nejen trénink četby, ale také to, aby si svého dědečka zapamatovala. „I když jsem rád, že jsme mohli být s tátou až do posledních minut jeho života, jsem neskonale vděčný celé Slavii za to, že si Greta díky sobotní vzpomínce bude dědu pamatovat navždy. Každý máme ve svém životě nějaký první zážitek, který si uchováme v paměti po celý život a pro Gretu to bude zápas v Edenu 11. 2. 2023,“ přiznal.

Syn Františka Cipra staršího přidal do svého textu také úsměvnou vzpomínku na to, jak oblíbený rodák z Jihlavy reagoval na fanoušky na ulici: „Vždy, když tátu na ulici oslovil nějaký fanoušek a říkal, že je slávista, táta mu, napůl s humorem a napůl vážně, odpovídal: »Hned jsem si říkal, že vypadáte jako slušný člověk«. A u fanoušků ostatních klubů velmi blahosklonně a s láskou konstatoval: »Nikdo není dokonalý«.“

Na závěr dopisu František Cipro mladší poprosil, aby všichni pokračovali v tom, co dělají nyní: „Budujte budoucnost klubu skrze pozitivní okamžiky jeho historie. Slavie pak bude opravdu věčná a s ní i všechny její významné osobnosti. Spolu s tátou vám z celého srdce přeji titul i v roce 2023,“ uzavřel dopis klubu, který byl pro zesnulého Cipra srdcovou záležitostí.