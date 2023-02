Zemřel legendární František Cipro (†75). Na hráče měl oko jako Brückner

U Edenu smutně hoří svíčky, lidé v tichosti postávají, oči zapíchnuté do země. Slzy se derou do očí... Zemřel František Cipro. Uctívaná modla Slavie. Skvělý hráč a ještě lepší trenér. Charismatický chlap. Sešívané dovedl v roce 1996 téměř po půl století k mistrovskému titulu a do semifinále Poháru UEFA. „Strašně to bolí,“ sykl Vladimír Šmicer.

Ještě v neděli si volal s kolegou Petrem Radou, řeč se pochopitelně točila okolo fotbalu. Loučili se s tím, že si zavolají zase v pátek. Už se to nestane. František Cipro v úterý podlehl zákeřné nemoci. V pětasedmdesáti letech odešel do fotbalového ráje uhrančivý trenér, který po devětačtyřiceti letech – v sezoně 1995/96 - dovedl Slavii na mistrovský trůn a mezi nejlepší čtyři týmy v Poháru UEFA. Dosud jde o nejvýznamnější úspěch klubu na mezinárodní scéně.

„Smrt pana Cipra je pro mě, a určitě nejen pro mě, strašně smutnou zprávou, protože v mojí kariéře sehrál zásadní roli. Moc dobře si pamatuju ty jeho očička, když jsme získali titul. Doteď mám jeho blažený výraz před sebou. Je to vážně moc smutný,“ soukal ze sebe Vladimír Šmicer.

Stejně tak mnozí další. Deník Sport oslovil hned několik výrazných fotbalových osobností, jejichž kariéry se osudově proťaly s legendárním trenérem. Všichni do jednoho vzpomínali na Františka Cipra s úctou a respektem.

„Byl lidský, chápavý, kamarádský. Měl schopnost vybrat si do týmu správné hráče. Také to byl trochu svéráz, věci nekomplikoval. Hodně dal na pocity, s hráči často mluvil, s Pepíkem Pešicem vytvořili výtečnou trenérskou dvojici,“ vzpomíná Radek Bejbl, další člen legendární slávistické party z devadesátých let.

Vypadalo to, že začíná vyhrávat...

Před třemi roky Ciprovi diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. V té době už deset let nekouřil. Jednou na terase domu na Hluboké nad Vltavou odložil krabičku a už si nezapálil. Protivná nemoc se přesto nenápadně vplížila do těla renomovaného trenéra. Podstoupil přes dvacet chemoterapií. Bojoval s metastázemi. Zesláblé tělo další ataky nezvládlo. Přitom ještě na podzim to vypadalo, že začíná vyhrávat. Z jihu Čech přijel na derby se Spartou. Rozdával výbornou náladu, klábosil s kamarády, v hledišti si užíval drtivého vítězství svého milovaného klubu.

„Tenkrát jsem pana Cipra viděl naposledy. Moc jsme si to užili, vyhráli jsme 4:0, bylo to nádherný. Bavili jsme se i o jeho boji s onkologickou nemocí. Říkal, jak je to těžký, že to je nahoru dolů. Jednou mu je lépe, jindy zase hůře. Ale bojoval. To k němu patřilo. Neměl rád porážky. To jsem poznal i jako hráč,“ vypravuje Šmicer.

Za Slavii odehrál 234 zápasů, epizody prožil ve Zlíně a v Pardubicích. Měl pověst tvrďáka. Brusiče. Nekompromisního řízka s ostrými rysy ve tváři. Přísný pohled měl i na trenérské lavičce. Působil nepřístupně, ale do značné míry to byla póza. Mistrný herecký výkon. „Franta byl úplně lidový člověk, fotbalu rozuměl a nedělal z něho vědu. Uměl vytipovat hráče. A k tomu byl abnormálně chytrý,“ naráží Petr Rada na Ciprovo vysokoškolské vzdělání a znalosti jazyků.

„Poznal fotbalistu. Na to měl vytříbený cit, neskutečné oko. Stejně jako pan Brückner. Dnes jsou na všechno analytická data, tihle dva by nic takového nepotřebovali ani v dnešní době,“ obdivně líčí Šmicer a přidává historku, jak Slavia na Ciprovo výslovné přání koupila z Viktorie Žižkov vlasatého Karla Poborského. Byla to trefa. Bingo.

Slávu si vydobyl v bájné sezoně 1995/96. Mnoha hráčům pomohl k zahraničním štacím. Po stříbrném EURO zmizela ze Slavie osa týmu. Karla Poborského si vyhlédl Manchester United, Radka Bejbla zase Atlético Madrid, Jan Suchopárek přestoupil do Štrasburku, Vladimír Šmicer to oklikou přes Lens vzal do Liverpoolu.

Do Slavie se Cipro od té doby vrátil ještě dvakrát, v mezidobí vedl České Budějovice (dlouhých šest sezon), Brno, Plzeň a Teplice. V zahraničí jako kouč působil v Rakousku (Gmünd, Innsbruck, Linec, Freistadt) a na Kypru v Limassolu. Poslední profesionální trenérské angažmá uzavřel v říjnu 2015 v tehdy druholigových Českých Budějovicích. Všude na něj vzpomínají jen v dobrém.

Je zajímavé, a vlastně jde o jediné bílé místo na Ciprově trenérské mapě, že nikdy nevedl reprezentaci. Přitom mohl. Rok po postupu do semifinále Poháru UEFA měl telefonát od Františka Chvalovského, tehdejšího šéfa Českomoravského fotbalového svazu. „Pojď vzít po Uhrinovi nároďák,“ zahalasil typickým barytonem.

Zrovna trénoval Tirol Innsbruck. Na rakouské štaci byl chvíli. Sotva pár měsíců. Okouzlen čistým alpským vzduchem, horami a ponořen do nové práce s díky odmítl. Další nabídku do svazových služeb už nedostal. Později říkal, že v pravý čas neudělal správný krok... Stane se.

Přesto zůstane už navždy jedním z nejuznávanějších českých trenérů. Noblesní ikonou Slavie. Vysoce respektovaným chlapem s nepopsatelným charismatem.