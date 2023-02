Fotbal se loučí s Ciprem (†75). Slavia v černém, Limberský děkoval za šanci

Český fotbal se loučí s Františkem Ciprem. Legendární trenér, který dovedl Slavii v roce 1996 k titulu, zemřel v úterý po dlouhém boji s rakovinou. Svou soustrast vyjadřují fanoušci i kluby, kde působil, Slavia zřídila pro fanoušky pietní místo. Za uvedení do první ligy děkoval i David Limberský.

Slavia Praha

„Děkujeme za vše, kapitáne a pane trenére! Čest vaší památce!“ vyslala Slavia do světa smutnou zprávu a převlékla své sociální sítě do černé barvy... František Cipro dovedl Slavii k titulu v sezoně 1995/96, na jaře 1996 také vedl památnou jízdu do semifinále Poháru UEFA.