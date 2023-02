Fotbalista Atsu (†31) zemětřesení nepřežil: Mohl si zachránit život!

Celý fotbalový svět v posledních dnech doufal v zázrak. Šance na to, že někdejšího fotbalistu Newcastlu či Chelsea Christiana Atsua (†31) vytáhnou z trosek po tureckém zemětřesení živého, se ale den ode dne tenčila. Nyní je definitivní konec. Atsu byl nalezen mrtvý pod sutinami svého domu. Tragickou zprávu potvrdil jeho agent. Kdyby se ale pár hodin před katastrofou rozhodl jinak, mohl být naživu!

Tělo ghanského fotbalisty Christiana Atsua bylo po téměř dvou týdnech od ničivého zemětřesení v Turecku nalezeno pod troskami domu, v němž žil. Podle agentury Reuters to dnes oznámil agent bývalého hráče Chelsea nebo Newcastlu.

,,Atsuovo bezvládné tělo bylo nalezeno pod troskami. Našel se i jeho telefon. Pořád se vynášejí další věci," řekl novinářům Murat Uzunmehmet.

Bezprostředně po zemětřesení se objevily zprávy, že se Atsua povedlo z trosek vyprostit. Později se však tyto informace ukázaly jako nepravdivé.

Smrtelný gól

Jednatřicetiletý záložník Hataysporu měl z Turecka pár hodin před zemětřesením odletět, ale poté, co dal v zápase turecké ligy proti Kasimpase vítězný gól, si to podle trenéra rozmyslel a zůstal.

Atsu přišel do Hataysporu loni v září. V minulosti nastupoval za Porto, s nímž vyhrál v roce 2013 portugalskou ligu. Pak zamířil do Chelsea, za kterou si však nezahrál. Hostoval v Arnhemu, Evertonu, Málaze a Newcastlu, kam v roce 2017 přestoupil. V klubu působil do roku 2021.

Za Ghanu Atsu odehrál 65 zápasů a pomohl jí k druhému místu na africkém šampionátu v roce 2015. O rok dříve se představil i na mistrovství světa.