Smoleňák je zpět: Emoce potřebujeme. Voženílek minule brečel, zdravím ho

Vychutnáváte si návrat po dlouhém zranění a rekonvalescenci?

„Ano, jsem nadšený! Byla to opravdu dlouhá doba. Toho posilování a rotopedů bylo moc, už to bylo i psychicky náročné. Jsem rád, že jsem se mohl vrátit a že jsem klukům sérii nepokazil. Euforie jako blázen.“

Stejně jako v pondělní dohrávce (4:3) jste s Oceláři otáčeli skóre. Byl to velký boj?

„Byl takový, jaký jsem čekal. Když jsem koukal na poslední zápasy, tak jsem viděl naši bojovnost a soudržnost od každého. Srovnali jsme si věci v hlavě, víme, jaký hokej musíme hrát a teď jsme v tom pokračovali. Furt musíme mít dobře nastavenou hlavu na důležité, malé věci. Jedině tak dokážeme být úspěšní a dokážeme porazit i takové týmy, jako je Třinec.“

Věřili jste si na Oceláře i na jejich půdě?

„Bylo dobře, že minulý zápas byl takový divočejší. Hráli jsme znovu za pár dní, takže se to přeneslo. Pro nás jsou emoce důležité. Abychom hráli s energií a měli dobrý zápas.“

Brankář Kiviaho si evidentně postavil dobře tyčky, pomohly mu hned čtyřikrát.

(usměje se) „Měli hodně šancí, byly tam tyčky, Kivi něco pochytal. Klíčové bylo, že jsme dobře odehráli oslabení ve třech. Štěstí přeje připraveným. Za práci, kterou jsme odvedli, jsme si to i zasloužili.“

Vyhráli jste osmý zápas v řadě, což se Hradci v extraligové historii povedlo poprvé. Jak vám to zní?

„Zní to fajn. Ale jak jsem říkal, my chceme vyhrávat a sbírat body. Pro nás je ale ještě cennější způsob projevu, chemie a energie, kterou si budujeme každým zápasem. To je hlavní. Díky tomu teď také dokážeme zápasy otočit.“

Emoce už byly jako v play off, souhlasíte?

„Ano, Třinec má kluky, kteří dokážou hrát na hraně. Je to jedině dobře, já mám tyhle zápasy rád. Přečetl jsem si, že Voženílek minule brečel do novin nějaké věci, tak tohle nás naopak baví. Jestli s ním budete mluvit, že ho pozdravuju. A že to další den bude zase dobrý.“

Trenér Tomáš Martinec před zápasem podepsal novou smlouvu na dva roky. Co na to jako kapitán říkáte?

„Tak... asi bude bohatý. (usměje se). Doufám, že si přilepšil.“

