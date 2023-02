Smutné příběhy Čechů v Turecku: prokletý Gaziantep i trable s penězi

DANIEL KOLÁŘ

Gaziantepspor (2016-2017)

Rajtoralovým parťákem v Gaziantepu chvíli byl Daniel Kolář, jenž své angažmá ukončil dříve před vypršením smlouvy. Klub měl totiž na soupisce příliš mnoho cizinců, a tak byl současný sportovní ředitel Viktorie Plzeň z týmu vyřazen a trénoval individuálně, než odcestoval zpátky do Čech. Kolář přitom býval do výměny trenéra celkem vytíženým hráčem, nastupoval v lize i domácím poháru. To je ale v Turecku běžné, že se hráčova pozice dokáže změnit doslova z hodiny na hodinu. Do toho mu přestali platit, a tak nebyl problém jednostranně vypovědět smlouvu.