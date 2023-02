Konečně! Ledecká opět sviští na prkně

Trvalo to, ale nakonec se dočkala. Olympijská vítězka Ester Ledecká (27) se po delší nucené pauze zase vrátila na snowboard a ukázala, že ze svého umu nic nezapomněla. Pod video, na kterém sjíždí svah, navíc poděkovala všem, kteří jí ke comebacku pomohli.

Uprostřed loňského léta se připravovala na novou sezonu, ale pak to přišlo. Zlomená klíční kost donutila trojnásobnou držitelku olympijského zlata Ester Ledeckou na nějakou dobu odložit prkno i lyže. Nyní už je ale všechno při starém. Rodačka z Prahy opět ztrestává kopce svou zběsilou jízdou. Fanoušci se tak nemohou dočkat, až uvidí český zázrak v akci na závodech.

„Už si zase naplno užívám sněhu. Strašně mi to chybělo!“ napsala Ledecká pod příspěvek na instagramu a pokračovala. „Díky všem, kteří mi pomáhali vrátit se v plný síle na kopec. Profesoru Kolářovi, doktorům Jaganjacovi, Hospodárovi, Neoralovi. Svýmu týmu! Velký dík doktoru Spernerovi a všem z kliniky Kettenbrücke v Innsbrucku. Děkuji taky doktoru Soldánovi a Jardovi.“

Mimo doktory zmínila také například Duklu či své příznivce, kteří ji po celou dobu rekonvalescence podporovali. „Moc děkuju Dukle a všem sponzorům, kteří mě a můj tým drží nad vodou. Děkuji Red Bullu za to, s jakou péčí se mi věnuje tolik let po všech stránkách. Samozřejmě děkuju všem svým fanouškům, kteří mi psali krásný zprávy a zvedali mi náladu. Všechno vám to vynahradím,“ zakončila Ester své děkovné vyprávění. A podle toho, s jakou lehkostí si dávala svou zatím poslední jízdu, se dá očekávat, že vynahrazování bude stát skutečně za to!