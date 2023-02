Češi na MS v alpském lyžování: dvě naděje, cíle bez Ledecké jsou nižší

Je to tým o dvou nadějích. Ta první se ukáže hned druhý den, další až v závěru mistrovství světa. Čeští alpští lyžaři vyráží do Francie bez zraněné hlavní hvězdy, ale i tak s ambicemi na nejlepší desítku. Té má dosáhnout Martina Dubovská ve slalomu. Neúčast Ester Ledecké, která se stále dostává ze zranění klíční kosti, je podle šéfa svazu fatální ztráta. Šampionát startuje už v pondělí kombinací žen.

Stejně jako dřív, v dobách Šárky Strachové, se budou i nyní upírat zraky českých fanoušků při mistrovství světa alpských lyžařů hlavně na ženský slalom. Martina Dubovská se tak stává hlavním želízkem Čechů. Při nedávných závodech SP znovu ukázala, že do širší světové špičky patří.

„Úspěch bude, pokud Martina Dubovská skončí v desítce. To je hlavní cíl,“ prozradil šéf Svazu lyžařů ČR David Trávníček, s čím bude po mistrovství světa spokojený. „Očekávání teď jsou, aby Martina sjela kopec sebevědomě, dynamicky, chytře a zaútočila na desítku,“ doplnil.

Reprezentační šéftrenér Jan Fiedler jeho slova ještě rozvedl.

„Tím, že nemáme Ester, u nás asi úplně medailové ambice nebudou. Ale byl bych spokojený, a asi všichni budeme považovat za úspěch, když uvidíme naše dva nejlepší závodníky v první desítce. Honza Zabystřan má největší šanci v kombinaci. Ale teď i v super-G v Cortině d´Ampezzo předvedl, že dokáže i tam proniknout hodně dopředu. Martinu Dubovskou bychom také rádi viděli do desíti. U ostatních je pak cílem dvacítka.“

V případě Zabystřana, který v Itálii v SP skončil v super-G devatenáctý, by nemusela být nereálná třeba první patnáctka v této disciplíně. Na MS je totiž redukované pořadí, kdy každá země může postavit jen čtyři závodníky. Výjimkou jsou ty, které mají mistra světa, ty do dané disciplíny mohou nominovat pět lyžařů.

Jak naznačil Fiedler, je pro český tým komplikací z pohledu vyšších cílů neúčast Ester Ledecké. „Bude chybět. Věřím, že by atakovala přední příčky ve vícero disciplínách. Je to ztráta, která je fatální. Nicméně to je život. To, že se člověk zraní, nenaplánujete, chcete se tomu ideálně vyhnout. To znamená, že nám nezbývá než tuto situaci respektovat a udělat maximum, aby uspěli ostatní,“ komentuje situaci Trávníček.

Jde sice o výjimečnou situaci, i tak na ni ale svaz bude reagovat. „Budeme muset přistoupit k nějakému auditu nebo sebereflexi, kde máme slabá místa a co udělat pro to, abychom byli lepší v blízké i vzdálenější budoucnosti. Nemůžeme stát na jednom lyžaři, systém by nefungoval.“

SP v Česku? Ideál za tři roky

Řadu pochval slyšeli a četli organizátoři Světového poháru lyžařek ve Špindlerově Mlýně. Podnik, který se v Česku minulý víkend konal po čtyřech letech, se, i přes drobná zaváhání v úvodu, mimořádně vyvedl.

„Maximální respekt vůči počasí, vůči Špindlerovu Mlýnu jako městu i skiareálu a také vůči všem lidem, kteří pracovali na tom, aby SP proběhl tak, jak proběhl, v plném rozsahu, výrazně nad očekávání,“ shrnul šéf Svazu lyžařů ČR David Trávníček.

Akce velké důležitosti ve světě alpského lyžování se do Česka vrátila po čtyřech letech. Bude to tak i příště? Podle Trávníčka by byl ideál, kdyby to byly roky tři. „Pokorně a upřímně řeknu, že organizovat SP každý rok je nemyslitelné. Dva roky může být, ale ideál, kterého bychom rádi dosáhli, je jednou za tři roky,“ řekl Trávníček.

