Návrat Nestrašila? Bylo to na... Nechci být sprostý, můj čas přijde, říká Ocelář

Bylo těžké se po měsíci vrátit do hry?

„Nechci mluvit sprostě, bylo to na... Těžký. Když máte zranění v horní části těla, můžete aspoň bruslit nebo dělat nohy, ale já měl zranění na tak blbém místě, že jsem čtyři týdny vůbec nebruslil. Určitě jsem to cítil. Jsem rád, že jsme vyhráli a snad to bude příště lepší.“

Týmové vítězství a dvě asistence při návratu k adaptaci pomohou, ne?

„Vítězství určitě. K asistencím bych se nechtěl moc upínat, k nim jsem se spíš jen tak přimotal. Spíš jsme měli využít pět na tři, tam jsme měli pár dobrých příležitostí. Po pauze se vítězství počítá.“

Právě při 105 sekund dlouhé přesilovce proti třem jste měl dvě výborné střelecké pozice, ale góly vám v aktuální sezoně zatím nepadají. Upínáte se k nim hodně?

„Nechci se rouhat. Loni jsem neměl tolik asistencí, ale nějak mi to tam padalo. Nemyslím si, že bych málo střílel. Ani nad tím nechci extra přemýšlet, protože se do toho pak člověk zamotá. Dělám na tom, přidávám si na tréninku, ale že bych se tím nějak znepokojoval? Pro mě je důležitější, kde jsme v tabulce, jak se nám daří jako lajně a až pak, jak se daří mně osobně. Každý den ale doufám, že góly přijdou příští zápas.“ (usmívá se)

Na druhou stranu, vaši parťáci v útoku Libor Hudáček a Marko Daňo už oba nasázeli po třinácti gólech. Takže formace funguje?

„Jo, jasný. Pořád můžeme dávat víc gólů v pět na pět. Celý tým, i obránci. A kdybych se já do šancí nedostával, tak bych nad tím uvažoval víc. I dnes jsem jich pár měl, je to o tom, to prolomit. Myslím, že můj čas ještě přijde.“

Formace tedy šlape?

„Pořád si myslím, že jsou ve hře věci, které můžeme vyčistit. Třeba za stavu 4:1 tam byly některé zbytečnosti. Musíme hrát více zodpovědně a dovést zápas k vítězství bez zbytečného dramatu.“

Polevili jste pod vlivem náskoku? Nestalo se vám to ve třetí třetině poprvé.

„Těžko říct, jestli to bylo polevení. Spíš taková nezodpovědnost. Dřív bychom za takového stavu hráli už velmi jednoduše a nechali soupeře, aby se do nás tlačil. Teď možná pořád ještě moc vymýšlíme. Doufám, že se poučíme.“

