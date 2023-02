Plíškovou v Dubaji zradilo zdraví a končí: Hrdlička prozradil detaily

Vydřela sice postup do čtvrtfinále, ale neobjeví se v něm. Karolína Plíšková v Dubaji kvůli zdravotním problémům končí. Její manžel a manažer Michal Hrdlička prozradil, s čím přesně se česká tenistka potýká.

Plíšková v duelu s Kalininovou o zisku prvního setu rozhodla brejkem na 6:5 a podobný průběh měla i druhá sada. Bývalá světová jednička ale při vlastním servisu nevyužila dva mečboly a Kalininová následně srovnala po výhře 8:6 v tie-breaku.

Rozhodující set už byl v režii třicetileté Plíškové. Finalistka turnaje z roku 2015 měla ve čtvrtfinále narazit na světovou jedničku Šwiatekovou. S Polkou jediný dosavadní vzájemný zápas před dvěma lety prohrála dvakrát 0:6.

„Je mi to velice líto, ale musím se z turnaje odhlásit. Je to velké zklamání, zvlášť když jsem tu před pár lety hrála finále a letos se mi tak dařilo. Ale poté, co mě hodiny po zápase trápila viróza a křeče nejsem schopná pokračovat,“ uvedla Plíšková na sociálních sítích.