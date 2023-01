Ať si klidně myslí jen na peníze, ale... V čem mě Ronaldo nejvíc zklamal

Nejvíc mě na přestupu Cristiana Ronalda do saúdskoarabského Al Nassru nezklamal fakt, že jde do polovičního důchodu, i když by nemusel. To už udělali mnozí před ním i po něm.

Nezklamalo mě ani to, že stejně jako ostatní lidé má taky on své vrtochy. Je až úsměvně lidské, že má potřebu všechny přesvědčovat, jak je výjimečný a jeden z nejlepších fotbalistů historie. Jako by tomu nevěřil ani on sám. Nezklamalo mě tolik ani to, že vidí pravdu jen u sebe a že myslí jen na svou kariéru - bez toho by se stejně jako další superhvězdy nedostal tam, kde je.

Nevadilo by mi ani tolik, že myslí především na peníze a na vlastní zajištění. Má to stejně jako normální smrtelníci a jiní fotbalisté, kteří ani nemusejí pocházet z hodně skromných poměrů.

Ne, nejvíc mě na tom zklamala bezohledná vyprázdněnost, se kterou odchází zrovna do Saúdské Arábie. Má se stát jejím nejvýraznějším ambasadorem a čistit image jednomu z nejhorších totalitních států světa. A jestli si někdo myslí, že to je jenom o fotbale - no není. Stejně jako v Kataru umírali lidé při výstavbě stadionů, Saúdská Arábie je na tom s násilím vůči svým i cizím lidem ještě mnohem hůř.

Sportwashing Saúdské Arábie: Newcastle, F1, teď Ronaldo... A fotbalové MS 2030? Video se připravuje ...

Nám to ale nemá sloužit jako úleva, že je to stejně všechno žumpa, tak si nemá kdo co vyčítat, a tak si můžeme sport v klidu užívat dál. Úplně chápu, že se někdo chce u sportu odreagovat, že nechce myslet na všechny problémy, které řeší normálně.

Je tu ale ještě jiný rozměr celé věci. Když budu kritizovat třeba saúdskoarabské vtírání se do sportu nebo katarský šampionát, měl bych se nad sebou zamyslet, jestli pak ode mě není trochu chucpe jezdit na dovolenou do Dubaje.

Nebo bych se měl zamyslet nad tím, jestli mi přijde v pořádku, že moje vláda čile obchoduje se státy v Perském zálivu a nakupuje od nich ropu a plyn. Fajn, nepodporuje ruský teroristický režim, ale mnohé arabské státy na tom nejsou se svobodou a ohrožováním sousedů o moc líp. A hlavně bych pak měl chtít, aby to tak nebylo, a něco pro to dělat, i obětovat nebo se aspoň pořádně ozvat.

Že budu někdy pokrytec, co nejede na sto procent podle plánu dokonalého člověka, je úplně lidské. Ale nechtěl bych nikdy být úplný cynik, kterému je to už všechno jedno.

A když Ronaldo říká, že chce přinést lidem jiný pohled na Saúdskou Arábii, do které jde pracovat, a proto tuhle nabídku vzal, docela to jako slova cynika zní.