Co ženy přitahuje na sportovcích?

Atraktivita sportovců má hluboké kořeny

Mechanismus atraktivity je podle psychologů poměrně přímočarý a souvisí s rozmnožováním. Ženě je přirozená potřeba reprodukce.

A právě v těchto biologických principech hledají vědci odpovědi na chování, které nám do značné míry zůstalo jako dědictví po našich pravěkých předcích.

Evoluční biologové to vysvětlují následovně: U raných hominidů byla klíčovou vlastností hlavně vytrvalost. Tu naši pravěcí předci jednoduše potřebovali k přežití. Pokud byli schopni překonávat velké vzdálenosti, znamenalo to pro ně výraznou výhodu při lovu i sběru.

Byl-li takovým vytrvalcem muž, přinesl ve výsledku do své tlupy více potravy. Žena, která byla na něm i se svým potomstvem závislá, z toho mohla profitovat. Navíc byl takový muž schopný tyto slabé členy smečky efektivně chránit před predátory.

Foto eMarkest, s.r.o.

Sportovci jsou atraktivnější, potvrzují studie

Jednoduše z těchto atributů vyplývá větší naděje na kvalitnější zajištění potomků. Tento rys pak zůstal v podvědomí uchován ženám až do současných dob, jak vysvětluje studie Curyšské univerzity provedená v roce 2014.

Atavismus však není tou jedinou příčinou, kterou současné výzkumy nabízejí jakožto vysvětlení podobného chování. Zajímavé poznatky přinesl i výzkum kanadských vědců. Závěry z něj byly publikovány v časopise Evolutionary Psychology v roce 2010.

Na úvod měl výzkumný tým svou teorii: Sportující muži jsou zdraví a vykazují řadu pozitivních charakteristik, jako je motivace, síla, odhodlání a schopnost týmové práce.

Jak vyplývá ze zjištění dosažených v rámci tohoto průzkumu, se to do značné míry potvrdilo. Sportující muži byli vnímáni jako zdravější, sebejistější, soutěživější, méně líní a více konkurenceschopní. Mezi charakteristikami se uváděly i lepší sociální dovednosti a emoční rozpoložení. Ale pozor, zaznělo i to, že jsou sportovci více promiskuitní.

Poznatky potvrdil i výzkum v Michiganu

Výzkum zaobírající se souvislostí mezi atraktivitou tváře a sportovní zdatností, zrealizovali rovněž i výzkumníci na University of Michigan. Z jejich pozorování vyplynul zajímavý fakt: Obecně byli amatérští sportovci hodnoceni jako atraktivnější než sportovci světové úrovně a muži sportovci jako atraktivnější než ženy.

Toto hodnocení ovšem vědci zaznamenali primárně ve skupině respondentů středního věku. V závěru své studie proto soudí, že u účastníků jde o vědomé snížení atraktivity. To je prakticky ochranou vlastní integrity. Což znamená, že dotazovaní se tím snažili kamuflovat vlastní pocity určité nedostatečnosti, která vyplývá z ubývající fyzické kondice a atraktivity v souvislosti s věkem.

Zjištění o vztahu mezi atraktivitou tváře a sportovní zdatností v tomto výzkumu podle autorů rezonují s tím, co konstatují evoluční psychologové, kteří uvádějí, že atraktivita tváře skutečně signalizuje dobré zdraví.

Foto eMarkest, s.r.o.

Krása a zdraví kráčejí ruku v ruce

Současně však odborníci uvádějí, že je nutné prohloubit naše poznatky o tom, jak vlastně atraktivita obličeje signalizuje biologické kvality a zdraví, případně „dobré“ geny. Je totiž pravděpodobné, že celá problematika je složitější.

Jak je vidět, problematika atraktivity a její souvislost s fyzickým zdravím je velmi komplexní. Samotné zdraví je velmi složitou stránkou lidského života. Řada problémů dlouho bují zcela skrytě. A projevit se mohou různě, například jako slabá erekce.

Foto eMarkest, s.r.o.

Pokud nejsou vaše výkony v ložnici optimální, je nutné to začít včas řešit. Řešení totiž ve většině případů k dispozici je. Mnoho mužů ani nemusí brát léky na lékařský předpis, ale postačí užívání přírodních doplňků stravy pro podporu erekce, jako je Proerecta SHOT. Tento přípravek nabízí rychlou podporu erekce na bázi přírodních výtažků. Přípravek je bez vedlejších účinků.