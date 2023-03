Bývalý Schumacherův šéf o německé legendě: Děsivý detail o jeho zdraví!

Na počátku 90. let minulého století to byl právě on, kdo dal nadějnému závodníkovi Michaelu Schumacherovi (54) příležitost ukázat se ve Formuli 1. Tehdy ještě někdejší majitel stáje F1 Eddie Jordan (74) ani netušil, co stvořil za fenomén. Nyní „Schumiho“ ex-šéf promluvil o zdravotním stavu legendárního jezdce.

Na konci letošního kalendářního roku si sportovní svět připomene smutné jubileum. Bude to totiž už 10 let, co měl sedminásobný šampion F1 Michael Schumacher nehodu na lyžích, která mu obrátila život vzhůru nohama. Od té osudné chvíle se o něm dostalo na veřejnost jen několik zpráv.

Nedávno přiblížil situaci o jeho zdravotním stavu Eddie Jordan. Jedná se o někdejšího šéfa stáje Jordan Grand Prix, která se účastnila závodů Formule 1 v letech 1991 až 2005. Právě v tomhle týmu odstartoval Schumacher svou hvězdnou kariéru. Co vlastně Jordan veřejnosti prozradil? O legendě mluvil ve spojitosti s jeho synem Mickem, který se taky snaží uspět v nejprestižnějších závodech na světě.

Je tady, ale zároveň není

„Rozhodně to musí být těžké, když víte, že váš táta není schopný být plnohodnotnou součástí rodiny,“ pověděl Jordan v rozhovoru pro server OLBG a pokračoval. „Schumi tady je, ale zároveň tady není. Mám vlastní názor, který nechci zveřejňovat, ale řekl bych, že Mick projevil velkou dávku empatie, když mluvil o svém otci. Muselo to pro něj být o to těžší, že se pro něj sezona nevyvíjela příliš dobře. Byl vyřazen z týmu, což je pro závodníka vždycky těžké. Nyní se musí vypracovat a vylézt znovu po žebříku,“ řekl Jordan na dresu Schumachera a jeho syna.

Irský byznysmen přiblížil také brzký odchod věhlasného bývalého pilota z jeho stáje. „Možná je dobře, že odešel, ale dotklo se mě to, protože mi na Michaelovi opravdu záleželo. Udělal jsem první poslední proto, abych ho přivedl do F1 a dal mu během Velké ceny Belgie první šanci,“ vyjádřil se Jordan k šesti Schumacherovým startům za jeho stáj. „Nemělo to dlouhého trvání, ale má láska k němu stále zůstává. Budu ho mít rád až do konce svého života,“ udělal dojemnou tečku za vyprávěním o nezapomenutelném jezdci.