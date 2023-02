Bývalý šéf F1 Ecclestone o Schumacherovi: Je mi ho líto!

Dlouhá léta měl celý šampionát pod palcem, ale nyní už ho sleduje spíše zpovzdálí. Britský miliardář Bernie Ecclestone (92) má však k formuli 1 stále co říci. Tentokrát se vyjádřil k mladému pilotovi Micku Schumacherovi (23) a svým prohlášením vyvolal rozruch. Syna legendárního Michaela Schumachera je mu líto.

Bývalý nejmocnější muž celého podniku se totiž domnívá, že talentovaný Mick doplatil na absenci svého otce. Kdyby ho měl po svém boku při vstupu do formule 1, tak by dnes mohl závodit za Red Bull, Ferrari či Mercedes. Alespoň Bernie je o tom přesvědčen. „Michael mohl předat svému synovi tolik zkušeností a podělit se o všechny své znalosti. Ukázal by mu správnou cestu, pokud jde o řízení, ale také politicky,“ sdělil Ecclestone pro německý Bild. „S Michaelem jako poradcem po svém boku by byl Mick stabilním jezdcem v dobrém týmu.“

Syn německé legendy po dvou letech v týmu Haas přišel o místo a letos plní roli rezervního jezdce v Mercedesu. I to utvrzuje Ecclestonea v přesvědčení, že Mick už se jen tak ke stabilnímu místu nepropracuje. „Je to škoda. Micka je mi líto. Byl ve špatném týmu. Red Bull by pro něj byl lepší. Tam by se o něj více starali a dostali by ho nahoru,“ pokračoval Bernie. „Břemeno jeho jména je těžké. Dostát svému jménu je jeho největším problémem. Bude pro něj těžké najít místo. Zvláště takové, kde může vyhrávat.“