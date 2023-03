Další oplétačky s policií: Brankářská legenda Arsenalu nabourala luxusní vůz!

V dobách své největší slávy přispěl Arsenalu brankářskými výkony k zatím poslednímu ligovému titulu. „Gunners“ s Jensem Lehmannem (53) mezi tyčemi tehdy prošli ligou bez porážky. Jaká je ale současnost v podání německého exgólmana? Nic moc. Nejednou musel řešit problémy s policií. Minulý týden zaznamenal do portfolia nejnovější kousek, když boural se svým Porsche.

Téměř 120 let. Tak dlouho v nejvyšší anglické fotbalové lize trvalo, než jí znovu nějaký klub projde bez porážky. Před Arsenalem v roce 2004 se to povedlo jen celku Preston North End v roce 1889. Pod historický triumf se výrazně podepsal i brankář Jens Lehmann. Jeho chvíle slávy už jsou ale dávno pryč.

V poslední době má problémy se zákonem kvůli řízení. Zatím poslední prohřešek se stal minulý týden v Mnichově, když kvůli vysoké rychlosti havaroval se svým luxusním Porsche před jedním z obchodů s dámskou módou do dalšího vozu stejné značky. Příčinou měla být vysoká rychlost. V úseku, kde se jezdí padesátkou, jel Lehmann 110 km/h. „Přivolaní policisté si po příjezdu auto změřili,“ popsal očitý svědek události. Někdejší fotbalová hvězda vzala celou situaci s klidem. Do konce vyšetřování byl Lehmann přítomný na místě a se strážníky komunikoval.

S klidem ale majitel jednašedesáti startů za německý výběr nevzal garáž svého souseda, kterou se loni rozhodl zničit za pomocí motorovky. Důvod? Bránila mu ve výhledu na jezero.

Co se týče problémů s řízením, tak v loňském prosinci měl proběhnout soud kvůli obvinění z překročení rychlosti. Musel být ale odložen, protože Lehmann si zrovna odskočil do Kataru na fotbalový šampionát. V loňském roce taktéž protestoval proti pokutě za parkování, ale ani v tomto případě se k soudu nedostavil. Už dříve byl navíc pokutován za napomáhání k útěku před nehodou. K soudu se nedostavil ani tehdy, když byl obviněn z telefonování za jízdy. Zopakovat si pár lekcí z autoškoly by tedy v Lehmannově případě nebyl špatný nápad.