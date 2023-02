Messi není králem všech, Alaba čelí urážkám. Trenér Slováků překvapil

Lionel Messi a Kylian Mbappé se dostali do nejlepší jedenáctky • Reuters

Pařížský galavečer FIFA je minulostí a cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu za uplynulý rok získal pětatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa Lionel Messi. V anketě, do které se zapojují trenéři a kapitáni národních týmů FIFA a zástupci médií, zvítězil poměrně přesvědčivě před dalšími zavedenými jmény jako Kylian Mbappé a Karim Benzema. Některé hlasy však byly, řekněme, překvapivé. Jak hlasovali Tomáš Souček, Jaroslav Šilhavý a italský kouč Slovenska Francesco Calzona?