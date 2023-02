West Ham přišel o Coufala, Ings chtěl víc gólů a Moyes rozmetal pochyby

Po třech ztrátách v řadě se pod Davidem Moyese opět houpala židle. V britském tisku se přes týden objevilo hned několik zpráv, že pokud West Ham neporazí Nottingham, odhodlá se vedení „kladivářů“ ke změně na trenérském postu. K ní je však po sobotním výsledku daleko.

„A ani k ní nebylo blízko. Majitelé i vedení mi vyjádřili silnou podporu, což pro mě bylo nesmírně důležité a povzbuzující. Co se týče těchto vztahů v zákulisí, tak již od mého příchodu nemůžu říct půl negativního slova na adresu mých šéfů. Jsou přímo báječní,“ rozprášil Moyes zbytky spekulací.

Skotovi vykouzlil úsměv na tváři především výkon v závěrečných dvaceti minutách do té doby vyrovnaného utkání. Za domácí „hammers“ se dvěma trefami při premiéře v základní sestavě blýskla zimní posila Danny Ings.

„Upřímně jsem zklamaný, že jsem nepřidal ještě další branky. Šance jsem na to měl. Můžu ovšem slíbit, že čím více budu hrát, tím více gólů nastřílím,“ potěšil příznivce „irons“ třicetiletý anglický útočník.

Drtivou osmiminutovku West Hamu okrášlil výstavní trefou kapitán Declan Rice a Olympic Stadium byl v naprosté euforii. Domácí totiž vedli už 3:0.

„Věděli jsme, že jsme pod tlakem, protože jde o nesmírně důležité utkání. Náš výkon byl ovšem velice dobrý a góly jsme si zasloužili. Za sebe jsem rád, jak jsem to zakroutil do horního rohu, protože kluci mě neustále vyzývají, ať střílím více. Dnes půjdu domů opravdu spokojený, jelikož jsme v druhé půli ukázali náš skutečný potenciál,“ hodnotil kapitán West Hamu Declan Rice.

Když navíc střídající Michail Antonio zvýšil v 85. minutě již na 4:0, bylo jasné, že půjde o nejvyšší výhru „kladivářů“ v této sezoně. Kouč David Moyes tak oslavil své již 250. vítězství v Premier League.

„Kdyby to bylo v 275 zápasech, tak by to bylo ještě lepší, ale i tak jsem spokojený. Mít 250 výher z 645 utkání v tak těžké soutěži, není vůbec zlé,“ komentoval Skot svůj milník.

Kaňkou na sobotním odpoledne „kladivářů“ je však zranění Vladimíra Coufala. Ten opět nastoupil v základní sestavě spolu s Tomášem Součkem a oba reprezentanti potvrdili, že jejich výkonnost je týden od týdne lepší. Pravý bek však střídal již v poločase.

„Má zraněnou patu. V tuto chvíli si vůbec nedovolím odhadnout délku rekonvalescence,“ objasnil důvod Coufalova stažení Moyes.

West Ham přitom čeká již ve středu osmifinále FA Cupu na půdě Manchesteru United. Ani ne za čtyři týdny pak vykopne česká reprezentace kvalifikaci o EURO utkáním proti Polsku.