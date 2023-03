Bývalý reprezentant Hloušek dluží mnohem víc: Přiznal ještě větší »sekeru«!

Neukočíroval závislost a přišel na buben. Prvotní přiznání bývalého fotbalového reprezentanta Adama Hlouška (34), že dluží zhruba 21 milionů korun, už neplatí… Je to víc!

Někdejší hráč Slavie či Plzně musel vyhlásit osobní bankrot. Navzdory tomu, že si během několika angažmá v německé bundeslize a také v polské Legii Varšava vydělával okolo milionu korun měsíčně, už nemá ani floka. Půjčoval si, kde mohl, jenže závislost na sportovním sázení dalšími a dalšími vklady nepřekonáte…

Nové závazky

„Dlužník nedisponuje dostatečnými finančními prostředky k uhrazení všech svých peněžitých závazků, které jsou již splatné,“ napsali Hlouškovi právníci do žádosti o oddlužení a jmenovali tam celkem 28 nesplacených tuzemských pohledávek plus dalších 7 ze zahraničí. Soud ovšem fotbalistu, který je aktuálně ve stavu zraněných na soupisce Zlína, vyzval k opravení nejasností. A když to včera Hloušek udělal, zveřejnil další dluhy, které evidentně nebude schopen zaplatit.

Dekáda sázek?

Největší položkou je pohledávka Komerční banky ve výši 2,17 milionu korun. Dle přiložených dokumentů se přitom jedná o úvěr, který měl Hloušek začít čerpat už v roce 2012! Tehdy měl za sebou přestup do Norimberku a dle informací Blesku je pravděpodobné, že fotbalistova závislost na gamblingu začala právě v Německu. Krátil si už tehdy čas na hotelu sázkami na sportovní zápasy?