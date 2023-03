Pekhartova luxusní patička: Ještě nejsem ve formě. Cílí na nároďák

Český útočník Tomáš Pekhart slaví branku po návratu do polské Legie • Twitter

Návrat do „domovské“ Legie vychází Tomáši Pekhartovi (33) téměř dokonale. Od zimního příchodu se trefil dvakrát, naposledy skóroval v úterním čtvrtfinále polského poháru proti Lechii Zielona Góra (3:0). Balon dostal do sítě pohotovou patičkou, povedl se mu výstavní gól. „Všichni v šatně říkali, že byl krásný,“ vyprávěl pro klubové stránky. Před sebou má dvě motivace – vstup do Klubu ligových kanonýrů a pozvánku do národního týmu, který čeká start evropské kvalifikace proti Polsku.

Pekhart se do Legie vrátil v zimě po nevydařeném angažmá v tureckém Gaziantepu. Mezi bývalé parťáky zapadl perfektně – naskočil do pěti zápasů a v úterý vstřelil svou druhou branku v roce 2023. Český útočník pomohl k postupu v domácím poháru, kde favorit z Varšavy pokořil Lechii jasně 3:0.

Pekhart naskočil v základní sestavě a radoval se už v 9. minutě. Ve vápně si našel přihrávku ze strany, stál zády k brance. Situaci vyřešil skvěle – chytrou patičkou vyslal míč okamžitě na bránu a jeho pokus skončil v síti. Vysoký hroťák měl i další zajímavé příležitosti a patřil k nejlepším hráčům polského celku, který proti třetiligovému překvapení soutěže slavil pohodlnou výhru 3:0 a postup do semifinále.

„Tohle jsou vždycky těžké zápasy, jako favorit v nich můžeme hodně ztratit. Utkání se nám vydařilo, šli jsme rychle do vedení a pak se nám hrálo lépe. Kdybychom nedali gól v prvním poločase, byla by situace složitější, soupeře by ubíhající čas zvýhodnil. Po vstřelené brance jsme ale měli hru pod kontrolou a jsme rádi, že jsme postoupili,“ zhodnotil Pekhart utkání.

Logicky padl dotaz i na jeho povedenou a zároveň vítěznou trefu. „Musím se na to v klidu ještě jednou podívat. Všichni mi v šatně říkali, že to byl krásný gól. Ale nejdůležitější je, že to skončilo v síti, každá branky se počítá,“ dodal vytáhlý forvard.

Pekhartovi se daří návrat do míst, kde prožil možná nejlepší roky své kariéry. Legii v minulosti pomohl ke dvěma titulům, v ročníku 2020/2021 se s dvaadvaceti góly stal nejlepším střelcem polské ligy a vrátil se do národního týmu. Dokázal to jako čtvrtý cizinec v dresu Legie a její devátý hráč v historii.

„Jsem v dobré formě a připravený hrát. Teď hrajeme zápasy každé tři dny, takže příležitostí dostat se do zápasů je spousta. Ještě nejsem úplně připravený na to, abych hrál všechno od začátku. Ale když nastoupím, dělám všechno pro to, abych pomohl týmu a vstřelil gól. Dnes se nám to povedlo – zvládli jsme důležitý zápas a já vstřelil důležitý gól,“ pochvaloval si rodák ze Sušice.

Pekharta čekají s Legií ještě tři ligové zápasy, poté soutěže v Evropě přeruší reprezentační pauza. Český útočník figuruje v širším kádru trenéra Jaroslava Šilhavého , jenž vytáhlého útočníka vzal i na poslední sraz do zápasu s Tureckem (1:2). Velkou motivací pro zkušeného střelce je úvod evropské kvalifikace, kde národní tým začíná v pátek 24. března proti Polsku. Pekhart se nikdy netajil tím, že na srazy národního týmu vždy rád přijede a přijme v týmu jakoukoliv roli.

Druhou velkou motivací pro další týdny je pro Pekharta jedna významná meta. Útočník se blíží hranici 100 vstřelených ligových gólů, což by mu zaručilo vstupenku do Klubu ligových kanonýrů. Aktuálně má na kontě 98 branek.