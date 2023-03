Bizár u soudu: Král se naštval a odjel. Pelta by jel nonstop, řešily se lístky

Poté, co Vrchní soud zrušil původní rozsudek, pokračuje ve věci údajného nezákonného nakládání se sportovními dotacemi obnovené řízení. Hlavní postavou je obžalovaný Miroslav Pelta. Ve středu se měl před soudní senát dostavit Tomáš Král, bývalý šéf hokejového svazu. Přišel. Naštval se. A zase odjel. Naopak vypovídal Karel Březina, exministr a Peltův velmi dobrý známý. Mimo jiné se probíraly volné vstupenky a cesty zdarma na fotbalová utkání.

Šest let pro Miroslava Peltu, ještě o půl roku více pro ministerskou náměstkyni Simonu Kratochvílovou. Tak rozhodl Městský soud v Praze. Rozsudek byl v minulém roce Vrchním soudem zrušen a vrácen zpět k dalšímu projednání. První obnovené kolo doplňujících výpovědí obžalovaných se konalo na přelomu ledna a února, v tomto týdnu přišli na řadu svědci.

A ve středu mezi nimi měl být také Tomáš Král, jenž dvanáct let řídil hokejový svaz, který v hojné míře využíval dotační programy vypsané státem, konkrétně ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Král však neřekl ani slovo. Ne, neodmítl vypovídat, na což by měl teoreticky právo. Důvod byl jiný. Groteskní. Naštval se. A prostě odjel. S argumentací, že musí ze školy vyzvednout nemocné dítě.

Pro vysvětlení, každý jednací den u soudu má svůj přibližný časový harmonogram. Ve středu však nebyl dodržen, jelikož výpověď Jana Schneidera, dřívějšího ředitele sekce sportu na MŠMT, se protáhla o více než dvě hodiny.

Do budovy Městského soudu na Karlově náměstí sice přišel Král na čas (v 10.00), na chodbě před soudní síní však čekal a čekal… Dokonce byl soudním úředníkem upozorněn, že Schneiderův výslech se protáhne. Nevydržel. Prý značně naštvaný kvůli prodlevě odjel s výše uvedenou omluvou. U soudu by se měl znovu objevit zřejmě v pátek. Tedy pokud se zase něco nečekaně neprotáhne...

Nebyla to jediná záležitost, která vyvolala úsměvy. Když bez jediné přestávky skončil po třech hodinách a deseti minutách výslech Schneidera, předsedkyně soudního senátu Lenka Cihlářová žádala, aby se automaticky pokračovalo výpovědí Krále, který už v té době ale v budově nebyl. Nesetkala se s pochopením. Někdo potřeboval akutně na záchod, jiný si odskočit na cigaretu.

Jen Pelta zahalasil. „Já klidně pojedu nonstop.“

Sledované žádosti

A teď k vážnějším věcem. Schneiderova výpověď dokumentovala, jaký byl na ministerstvu za působení ministryně Kateřiny Valachové chaos v dotačních procesech. Zaměstnancem MŠMT byl od léta 2015, krátce na to se stal ředitelem odboru sportu mající v gesci dotační řízení. Tady pár citací na dokreslení.

„Personální situace na odboru byla špatná, poddimenzovaná.“

„Zaměstnanci neměli ponětí, jak dotační programy vyhodnocovat, nerozuměli ani jejich náplni.“

„Rozdělujete půl miliardy, přitom nedostanete jedinou informaci, jediný podklad, navíc jste pod tlakem politiků.“ Popisoval, jak k němu Valachová posílala žadatele, nebo lobbisty, aby s ním probrali konkrétní dotační žádost. „Ale nebylo to tak, že by po mně paní ministryně chtěla nějakou žádost upřednostnit," vysvětlil.

Hůř se Schneiderovi argumentovalo poté, co mu byl předložen seznam takzvaných „sledovaných“ žádostí. „Bavíme se o desítkách případů, které se měly více sledovat. Pro mě však výsledek nebyl žádný. Dotyční měli mít pocit, že našli přímluvu, aby žádost byla vyhodnocena dobře. Že se objevily v seznamu schválených, to se stávalo víceméně náhodou,“ tvrdil.

Vztah s Peltou? „Byl poradcem ministryně, působil v Národní radě pro sport. Jednali jsme spolu, snad dvakrát. Možná jsme probírali, jak dopadly investiční dotace. To samé s panem Janstou (v kauze obžalovaný předseda České unie sportu). Téma dotací ve sportovním prostředí velmi rezonuje, protože svazy jsou na nich závislé.“

Dostalo se také na svědeckou výpověď Peltova blízkého známého Karla Březiny (v inkriminovaných letech 2016 a 2017 byl poradcem Valachové), v někdejší vládě Miloše Zemana ministr bez portfeje. S hlavní postavou kauzy se velmi dobře znají nejen z prostředí vysoké politiky, kde měl Pelta silné kontakty, ale také z fotbalu. Březina byl funkcionář, předsedou Středočeského fotbalového kraje.

Peltou coby předsedou svazu byl zván na utkání. Dostával volné vstupenky, zdarma létal na venkovní zápasy reprezentace, či Ligy mistrů. „Ano, stalo se to. Byl jsem na utkání pozván. Nepamatuji si, že bych lístky hradil.“

Cihlářová se ptala, zda měl stejnou výsadu i někdo další. „Vážně si nepamatuji. Je to možné,“ odvětil Březina.

A další otázka soudkyně. Poskytoval Pelta lístky žadatelům o dotace? „Nevím, neřešil jsem to.“

Státní zástupce Ondřej Trčka se ptal, zda Březina letěl s tehdejším šéfem svazu na zápas Ligy mistrů do Mnichova. „Nepamatuji si, ale je to možné. Jestli jsem byl na fotbale v San Marinu? Jednou ano, ale po vlastní ose. A zda jsem tam potkal pana Janstu, opravdu nevím. Nepamatuji si to. Víte, na kolika sportovních utkáních jsem byl? Vážně se nezlobte,“ lehce rozčileně odpověděl Březina.

V jedné z policií zachycených komunikací mezi Peltou a Kratochvílovou zaznělo, že jistý (zřejmě prioritní) seznam žadatelů má ministryně právě od Březiny. "Nevím, co tím paní Kratochvílová myslela. Žádné seznamy nevznikly," zakroutil hlavou exministr.

Ve čtvrtek soud pokračuje dalším dnem. K doplňující svědecké výpovědi dorazí bývalá ministryně Kateřina Valachová.