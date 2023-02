Konkurent odpadl, český mladík míří do brány Salcburku: Mám lepší pozici

Když jsme domlouvali rozhovor, zrovna jsem vás zastihl na hranicích mezi Českem a Rakouskem. Jak často jezdíte domů?

„Zase tak často ne, teď jsem byl doma poprvé v novém roce, protože jsme absolvovali zimní soustředění ve Španělsku. Přítelkyně sice žije v Česku, ale má to dobře časově rozvržené, takže mě navštěvuje poměrně často.“

V zimní přípravě jste dostával od kouče Jaissleho poměrně hodně prostoru. Zachytal jste si proti Bayernu, Interu, Spartě. Jak vnímáte nyní svou pozici v týmu?

„Přemisťoval jsem se k áčku už po letní přípravě, jenže jsem se bohužel zranil, takže pech. Jenom jsem pak trénoval, a když jsem se uzdravil, vypadalo to na alternativu, že bych šel třeba někam na půl roku hostovat, nicméně adekvátní možnost nepřišla. Tím, že v zimě teď jeden gólman odešel, tak si myslím, že moje šance jsou teď mnohem lepší směrem k A-týmu.“

Už jste to nakousl, brankář Nico Mantl odešel do Dánska. Nebyl ztotožněn s rolí náhradníka za Philippem Köhnem. Dalo by se tedy říct, že jste blízko k tomu dostat šanci v soutěžním zápase.

„Tak příslib žádný nemám, protože jsme tady pořád tři brankáři, kteří se připravují s áčkem, ale podle toho, jak vypadá momentální stav, si troufnu říct, že bych se skutečně mohl pro jaro dostat na pozici dvojky. Co se stane pak během zbytku sezony, je ve hvězdách, ale samozřejmě šanci na mistrovské utkání cítím.“

Salcburk je obecně znám tím, že sází na mladé hráče. V poli pravidelně nastupují i kluci mladší než vy, berete to tak, že teď už prostě přišla vaše chvíle a musí to klapnout, jinak budete přemýšlet o změně angažmá?

„Jako nějaké ‚teď nebo nikdy‘ to vůbec nevnímám. Jak už jsem zmínil, hostování bylo ve hře už před časem, neklaplo to, jsem v pohodě, makám dál. I když je pravda, že já ani Mantl jsme nebyli spokojení s naší herní vytížeností. Pokud máte nějaké ambice, tak snad ani nešlo být spokojený. Proto Mantl odešel, aby dělal jedničku. Pokud jsem neodešel doteď, tak teď by to byl podle mě úplný nesmysl. Myslím si, že být na pozici dvojky zrovna v Salcburku ve dvaceti letech není úplně špatný. Zápasová praxe sice trochu chybí, ale snad budu nadále po kupě s áčkem a dál se zlepšovat.“

Ale přece jen třeba Dán Kjaergaard je o více než rok mladší a letos už odehrál za Salcburk 22 zápasů, podobně je na tom Benjamin Šeško a další. Byť jsou to hráči v poli.

„Přesně tak, hráči v poli to v tomhle mají vždycky snazší už jen v tom, že třeba záložníků může hrát třeba pět za zápas. Navíc u brankářů bych řekl, že ten vývoj je o něco pomalejší. Podívejte se na top ligy, málokde chytá jako stálá jednička dvacetiletý kluk. Věřím, že moje práce se časem zúročí.“

Když bylo ve hře i hostování. Ozvaly se nějaké české kluby?

„Úplně přímý kontakt z Česka