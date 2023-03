Přestřelka Kincla s Vémolou i Lelou: Obloučky na horách, že ti není stydno

Nevraživost mezi Patrikem Kinclem a Karlosem Vémolou trvá už téměř pět let. Poprvé se utkali v roce 2018, na body vyhrál Terminátor. Teď mají před sebou odvetu. A mezi oběma bojovníky vládně napětí. To eskalovalo na páteční tiskové konferenci Oktagon Time. Nejprve se do sebe pouštěli zahraniční bojovníci Losene Keita s Matem Sanikidzem a Jonas Magard s Gustavem Lopezem. Čeští rivalové se jen pousmívali. Pak ale dostali možnost si také cokoliv vyříkat a pořádně se rozjeli. „Teď jdeš s Matavaem, že ti není hanba,“ řekl například Kincl. „Víme, jak to dopadlo v prvním zápase. Dopadne to tak i v druhém. Pak už bude konec,“ hlásal Vémola.

To tu ještě nebylo. Patrik Kincl s Karlosem Vémolou se do sebe včera na tiskové konferenci Oktagon Time pořádně pustili. Přinášíme vám tak přepis celé slovní přestřelky, do níž se ke konci zapojila i Terminátorova partnerka Lela. V kleci si to spolu oba bojovníci „vyříkají“ 20. května v O2 areně.

Otázka: Nemáte si takhle naživo co říct mezi sebou?

Kincl: „Ne, já jsem spokojený tady s klukama. Myslím si, že už by byli lidi tady tím přesicený.“ (odkazuje na předešlé trash talky zahraničních bojovníků)

Vémola: „Já si myslím taky, že už toho bylo řečeno dost. Pojďme ty řeči nechat na klec v O2 areně. Před Kinclem si člověk musí dávat pozor na pusu, on už ty trash talky nemá rád, je furt uplakanej a bere to tak daleko, že to tahá k soudům. Takže si musím dávat pozor na pusu.“

Kincl: „Jo, tak nenechám si líbit pomluvy, lži, co si vymýšlíš. A ve finále k tý žalobě jsi mě stejně přived‘ sám tím, když žaluješ tu mladou žabku, se kterou chodíš na dvouminutový randíčka a ona přizná pravdu.“ (odkaz na Vémolovu kauzu s mladou pornoherečkou, která si říká Rika Fane)

Na tiskové konferenci Oktagon Time se opět setkali tváří v tvář Patrik Kincl s Kalrosem Vémolou • Foto Oktagon MMA

Vémola: „Tady máme typickýho Kincla. Bude spíš šťourat do soukromí než do zápasu. To nemá co říct, protože ví, že mě nemá čím porazit…“

Kincl: „Protože na zápas ještě nedošlo a mám strach, že ani nedojde, že si zas něco vymyslíš.“

Vémola: „Ono k němu dojde.“

Kincl: „Byly tady výmluvy na knockout, v prosinci zranění… Co přijde teďkon? Koleno, záda si vymyslíš… Na to jsem zvědavej.“

Vémola: „Každopádně i pokud bych se zranil, tak tě tady šéfové ujistili (ukazuje na promotéry Pavola Nerudu a Ondřeje Novotného), že budeš mít náhradníka. Protože…“

Kincl: „Takže už s tím počítáš, že tam nebudeš v tom květnu. Řekni to těm lidem. (ukazuje do publika) Který tady dvě hodiny čekaj, než přijedeš.“

Vémola: „Když jsem se zranil, tak ti šéfové dali v O2 areně náhradníka, a ty ses z něj posral, ani jsi nenastoupil. To se mi nikdy nestalo, že by se mi zranil soupeř a já jsem kvůli tomu nenastoupil. Ty jsi zraněnej nebyl, pak sis najednou vymyslel ruku. Tys mohl v O2 areně zápasit, já jsem zápasil úplně někde jinde, já jsem zápasil v Motole. Takže ty toho náhradníka budeš mít stejnýho, jako ho tam budu mít já.“

Kincl: „Já jsem svoje zranění hlásil už dávno předtím, než ty si s tímhle přišel.“

Vémola: „Já jsem neřekl nic jiného než pravdu. Bohužel mi na to právník říká ‚Tady v té republice nemůžete říct pravdu. I když jste řekl o Kinclovi pravdu, tak on vás za to může žalovat. Stejně jako když říkáte, že je malej a tlustej, pokud ho to uráží, tak vás může žalovat.‘ A já mu říkám: On o mě říká, že jsem velkej a blbej. A právník na to: ‚Vy ho za to chcete žalovat?‘ Rozhodně ne. Já dělám nejkrásnější práci na světě. Já ho za všechny ty blbý kecy můžu v O2 areně zmlátit. A tím si myslím, že už to bude ukončený.“

Kincl: „Tak už nastup. Už nastup.“

Vémola: „Čtyři roky tady o tu odvetu pláčeš ty. Víme, jak to dopadlo v prvním zápase. Dopadne to tak i v druhém. Pak už bude konec. Konec těhle žalob, konec těch tvejch blbejch keců, konec. Konec!“

Kincl: „To tam musíš ale nastoupit. Věří tady někdo tomu, že tam v květnu vůbec nastoupí?“ (publikum se překřikuje)

Vémola: „Já znova opakuju, v květnu máš připravenýho zápasníka, kdybych se náhodou zranil, jako se to stalo v prosinci…“

Kincl: „Kdybych se náhodou zranil…“

Vémola: „Ty jsi tehdy zklamal všechny svoje fanoušky, protože ses posral z toho náhradníka, kterýho ti Ondra (promotér Ondřej Novotný) dal. Nechtěls tam proti němu nastoupit, tak ses ani neukázal. Celá O2 arena čekala na náš zápas. Já jsem ze zdravotních důvodů nemoh‘. Tys moh‘ a na všechny ses vys*al. Na všechny své fanoušky, žes tam nenastoupil. Já tam v květnu nastoupím. A je mi úplně jedno, jestli proti tobě, nebo proti náhradníkovi. Ten pás, kterej sis půjčil, kterej leží před tebou, tak já si v květnu odnesu zpátky.“

Kincl: „K tomu jsi měl už tolik příležitostí. To bylo ‚Hned jak se vrátím, tak si jdu pro pás!‘ Pak jsem najednou porazil Piráta (Samuel Krištofič). ‚Tak já nejdřív budu zápasit s Pirátem. Pak zase přišlo něco. Teď jdeš s Matavaem (Al Matavao – příští Vémolův soupeř), že ti není hanba. Všichni, co tady seděj (ukazuje na ostatní zápasníky), v každym zápase testujou sami sebe, berou si velký výzvy, chtěj překonávat sami sebe. Ale ty ne. Ty si tam furt hledáš nějaký kličky.“

Vémola: „A dva zápasy v jednom měsíci, to není výzva? Já v jednom měsíci budu mít dva zápasy. Kolik jsi toho udělal za posledních půl roku? Já nastoupím v dubnu a pak tě zmlátím v květnu. To si myslím, že je dostatečná výzva.“

Kincl: „A zase, že ti to není blbý. Zase tyhle ty kecy, jako v tom Tváří v tvář (rozhovor pro Oktagon TV). Zase stejný řeči, a zase jsi do zápasu nenastoupil. Říkal jsi, že nastoupíš, i kdyby tě tam měli dovézt.“

Vémola: „A teď to udělám dvakrát za sebou, pro fanoušky, který mi fanděj, který mě chtěj vidět. Ty na ně se*eš.“

Kincl: „Já na ně seru? Když byla prosincová O2 arena, kde jsi byl ty? Jezdil sis obloučky na horách.“

Vémola: „Já byl zraněnej v Motole.“

Kincl: „Takhle si vážíš těch fanoušků.“

Vémola: „Tys tam vůbec nenastoupil. A teď v květnu jestli nastoupíš, tak skončíš, jako jsi skončil na XFN. Plnou hubu keců, pak jsi prohrál a nikdo tady po tobě ani neštěk. Odešels do Polska, tam jsi to posral, v Rusku jsi to posral a pak ses vrátil…“

Kincl: „Protože testuju sám sebe. Jdu s dobrejma soupeřema, který jsou daleko v žebříčku přede mnou. Zkus to taky někdy.“

Vémola: „Ano, s dobrejma soupeřema, proto sis nevybral Gamechanger, jdeš testovat sám sebe se mnou. Něco, co jsi před čtyřma rukama nedokázal a teď to znovu nedokážeš. A nebude ani Gamechanger, nebude ani titul. Budeš v pr*eli.“

Lela Vémola: „Patriku Kincle!“

Kincl: „Co?“

Lela Vémola: „Že se nestydíš za to, co říkáš…“

Kincl: „Já?“

Lela Vémola: „Ano. Že se nestydíš jako chlap vykládat některé věci. Hanba ti. Aby na tvou ženu říkali nějaké věci, co? To jsi ticho. Některé věci se neříkají.“

Vémola: „Klid, tohle si vyřešíme sami v O2 areně v květnu. Tohle si myslím, že jsou pánský řeči, do kterých by ženy neměli zasahovat.“

Lela Vémola (směrem ke Kinclovi): „S jakými lidmi se bavíš. Fuj!“

Kincl: „Proč na mě tady křičíš? Proč? Mně je tě ve finále líto.“