Náhlá smrt fotbalisty Lehnerta (†24): Dal gól, bavil se na plese...a pak zástava srdce!

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Fotbalový obránce ve službách Hlučína Lukáš Lehnert (†24) začátkem týdne nečekaně zemřel. Nic přitom nenasvědčovalo tomu, že se jeho mladý život chýlí ke konci. Ještě v pátek vstřelil gól proti Polance a o den později se bavil na plese. O několik desítek hodin později mu ale selhalo srdce!

Fotbalový Hlučín do 27. února prožíval sezonu jak z říše snů. V MOL Cupu vyřadili favorizovanou Plzeň a dokonce pomýšlí i na postup do druhé ligy. V polovině ročníku je lepší jen Kroměříž. Klub ale zasáhla tragédie v podobě smrti jejich beka Lukáše Lehnerta (†24). Ještě minulý víkend ho bylo všude plno. Jak na hřišti, tak i na parketu.

Nejdřív smích, pak slzy

Během pátečního střetnutí proti Polance přispěl gólem v přáteláku k demolici Polanky 7:0. Den nato skotačil se spoluhráči na klubovém plesu, který vedení uspořádalo pro hráče všech věkových kategorií a jejich rodin. Na fotkách, které mančaft zveřejnil na sociální síti, můžeme vidět Lehnerta, jak dovádí na pódiu společně s ostatními. Ples uváděl známý moderátor televize CNN Prima News Petr Suchoň, kterého zpráva o smrti ex-hráče mládežnického Baníku zasáhla.

„Ples byl senzační, kluci měli super náladu. Jsou to sportovci, poloprofíci, takže málokdo z nich na tom plese vůbec pil,“ uvedl skleslý Suchoň pro web Expres. „Byli ale šťastní a slíbili tam lidem, protože přišla půlka města, že se o tu druhou ligu poperou. Teď jde ale sport úplně stranou. Snad kluci budou mít myšlenky na fotbal a vybojují to pro Lukáše. Život mu to ale bohužel nevrátí.“

Riziko u mladých sportovců

Jak se později ukázalo, příčinou Lehnertovy smrti byla zástava srdce. Mladý sportovec a takhle odejít na věčnost? Na první pohled by se to mohlo zdát jako unikátní případ. Opak je ale pravdou. „Největší podíl na náhlé smrti má kardiální příčina, která se projevuje typicky stenokardií, dušností a následnou ztrátou vědomí. Tyto příznaky mohou trvat jen pár minut. V současné době se náhlá smrt čím dál častěji vyskytuje ve spojitosti se sportovními výkony,“ uvedl před šesti lety přednosta Kardiocentra IKEM prof. MUDr. Jan Pirk, CSc pro web Podpora zdraví.

„Zvláštní skupinou jsou potom mladí sportovci vyšších výkonnostních tříd, zejména sportů, kde by svým výkonem mohli poškodit výkon týmu. Tito lidé s velkou zodpovědností ke svým povinnostem nedoléčují ani běžná onemocnění, jako například virózy, a potom může za jejich závažným zdravotním stavem, v krajním případě úmrtím, stát nejen vrozené poškození oběhového systému, ale třeba akutní zánět srdeční svaloviny, eventuálně neznámá nebo podceňovaná vrozená srdeční vada,“ doplnil.

O příčinách smrti mladých sportovců nemluvil PIrk náhodou, ale v souvislosti se studií, kterou toho roku provedli odborníci v IKEM. A výsledky byly šokující. „Doufala jsem, že nebudeme mít žádný patologický nález, že všichni sportovci vědí o svém zdraví, ale byla jsem zklamaná. Sportovci vůbec nejsou tak zdraví, jak jsme se domnívali,“ vysvětlovala tehdy přednostka Pracoviště preventivní kardiologie IKEM prof. MUDr. Věra Adámková, CSc.

Předcházet takovým tragédiím? Obtižné

Dohromady sledovali 98 jedinců a výsledky byly podle jejich slov alarmující. „Ačkoli šlo o mladé lidi, kteří procházejí pravidelnými kontrolami, cítí se dobře, podstupují vrcholové tréninky s velkými dávkami zátěže, po echokardiografickém vyšetření jsme odhalili výskyt vrozené vady aortální chlopně u zhruba 10 procent z nich,“ šokovala doktorka Adámková. „Ta by u člověka, který by nesportoval, vedla v páté dekádě života k potřebě výměny chlopně, ale u těchto sportovců se vzhledem k velké zátěži nutnost takového zásahu posouvá zhruba o 20 let dříve,“ doplnila děsivé výsledky.

Také zdůraznila, že relativní riziko vzniku závažné zdravotní komplikace pro sportovce do 35 let je 2,5krát vyšší než v běžné populaci. Jak takovým tragédiím předcházet? Podle odborníků je to velmi obtížné. Dosud se všechny mezinárodní odborné společnosti shodly jen na potřebě kvalitní anamnézy, fyzického vyšetření a 12svodové EKG, což podle prof. Adámkové nestačí. Nezbývá tedy než doufat, že podobně tragický osud nepotká žádného dalšího sportovce.