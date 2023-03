Messi, ani starosta tě nezachrání! Hvězdnému fotbalistovi vyhrožují ozbrojenci

Slavný fotbalový útočník PSG Lionel Messi (35) prožívá na první pohled úžasné období. V prosinci se stal mistrem světa, jeho klub vede nejvyšší francouzskou ligu o osm bodů a jeho žena Antonella (35) nedávno oslavila narozeniny. Co by se tedy mohlo stát? Třeba to, že se ozbrojení muži rozhodnou začít střílet na Messiho rodinný obchod! Z celé situace to ale nebylo to nejhorší. Na místě zanechali děsivý vzkaz!